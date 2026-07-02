La Junta apela a la prevención tras seis golpes de calor registrados en Andalucía, tres de ellos hospitalizados

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha apelado este jueves a la prevención frente a las altas temperaturas tras los seis golpes de calor registrados en Andalucía, tres de los cuales han requerido hospitalización, y ha pedido a la ciudadanía no bajar la guardia ante el episodio de calor intenso previsto para los próximos días.

En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, el consejero ha advertido de que buena parte de la comunidad afronta jornadas de temperaturas muy elevadas y ha insistido en que "la prevención salva vidas".

"Vienen días de calor intenso en buena parte de Andalucía, por eso de nuevo quiero hacer un llamamiento a la precaución", ha manifestado Sanz.

El consejero ha señalado que durante la jornada permanecen activos avisos de nivel naranja, que implican un riesgo importante por altas temperaturas, en comarcas de las provincias de Granada, Huelva, Jaén y Sevilla.

Según ha señalado, en esas zonas se espera que los termómetros superen los 40 grados, mientras que también se mantienen avisos amarillos en distintos puntos de la provincia de Cádiz.

Ante esta situación, Sanz ha subrayado que la prevención constituye "la mejor herramienta" para minimizar los riesgos asociados al calor extremo y ha pedido prestar una atención especial a los colectivos más vulnerables.

En concreto, ha citado a las personas mayores, los niños pequeños, los enfermos crónicos y quienes padecen distintas patologías, al considerar que son quienes presentan un mayor riesgo frente a las altas temperaturas.

Asimismo, ha recomendado mantener una hidratación frecuente "aunque no se tenga sensación de sed", al tiempo que ha aconsejado evitar salir a la calle y realizar esfuerzos físicos durante las horas centrales del día.

El titular de la Presidencia también ha instado a permanecer en lugares frescos siempre que sea posible y a utilizar ropa ligera y de colores claros para reducir los efectos del calor.

En relación con la alimentación, ha recomendado consumir comidas refrescantes como gazpachos, frutas, verduras, ensaladas o platos fríos.

Durante su declaración, Sanz ha incidido además en una recomendación que, según ha afirmado, "puede salvar vidas": no dejar nunca a una persona ni a una mascota en el interior de un vehículo estacionado, "ni siquiera durante unos solos minutos".

El consejero ha concluido su mensaje reiterando la importancia de adoptar medidas de autoprotección durante este episodio de altas temperaturas.