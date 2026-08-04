La Junta apoya 300 proyectos de eficiencia energética en la industria andaluza

Imagen de archivo de una de las industrias incentivadas - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de incentivos para la eficiencia energética en el sector industrial de la Junta de Andalucía ha permitido desarrollar 300 proyectos movilizando una inversión total superior a los 290 millones de euros. Estas iniciativas han dispuesto de 66,6 millones de euros en ayudas gestionadas por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación.

Tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa, el objetivo de los incentivos, dirigidos a pymes y grandes empresas industriales, es reducir las emisiones de CO2 y reforzar la sostenibilidad y competitividad del tejido productivo regional.

Entre las actuaciones realizadas destacan la renovación de equipos de bombeo por otros más eficientes en estaciones depuradoras de aguas residuales, actuaciones para el aprovechamiento de calores residuales en la industria química, nuevas máquinas de inyección para el sector del plástico, la sustitución de maquinaria de proceso e instalaciones frigoríficas en la industria agroalimentaria, la optimización energética de la línea de prensado en una fábrica de maderas o medidas de ahorro y gestión de la energía en la industria metalmecánica, aeronáutica, del cemento o de la extracción de aceite de orujo.

Entre estos proyectos de mejora energética se encuentran algunos de los llevados a cabo en Dos Hermanas (Sevilla) por Destilaciones Bordas Chinchurreta SA., dedicada a la comercialización y extracción de plantas aromáticas, fabricación de derivados de frutas y síntesis de productos químicos para fragancias.

Así, la empresa ha conseguido un ahorro en su consumo eléctrico de más de 1 millón de kWh/año gracias a la modernización de su proceso de tratamiento de las aguas residuales incorporando un sistema de alta eficiencia energética y a la transformación de las áreas de envasado, almacenamiento y conservación de los zumos y purés de cítricos con la implantación de un proceso de esterilización y llenado aséptico de envases (UHT).

También ha renovado dos de sus líneas de procesado de cítricos incorporando equipos más rápidos y eficientes y ha adquirido una descoronadora de fruta (el cítrico debe ser preparado para entrar en la línea de transformación para lo que debe extraerse la piel), una operación que hasta ahora se realizaba manualmente, reduciendo así tiempos de trabajo y el consumo energético asociado.

Para estas cinco actuaciones, Destilaciones Bordas Chinchurreta ha realizado una inversión global de 1,9 millones de euros, recibiendo el pago de 446.133 euro en ayudas de la Agencia Andaluza de la Energía.

Además, la fabricación de cemento es una de las actividades industriales con mayor consumo energético. Por ello, cualquier mejora en la eficiencia de sus procesos tiene un impacto directo tanto en la competitividad de la industria como en la reducción de las emisiones contaminantes.

Con este objetivo, Votorantim Cementos España SA ha desarrollado en su planta onubense de Niebla tres proyectos de modernización, con una inversión de 927.000 euros.

Esta ha permitido la optimización de distintas fases de la fabricación de cemento y clínker con la incorporación de tecnologías digitales, nuevos equipos y mejoras en los sistemas de producción. La ayuda pública ha superado los 225.500 euros.

Unas actuaciones que le han permitido a la fábrica avanzar hacia un modelo industrial más eficiente, competitivo y sostenible puesto que ha conseguido reducir su consumo energético en más de 5,1 millones de kWh de electricidad al año, además de otros ahorros energéticos. En términos ambientales, supone evitar la emisión de más de 22.500 toneladas de CO2 cada año.

La industria alimentaria también requiere un gran consumo de energía para el procesado y ultracongelado de verduras. Por ello, Gelagri Iberica SL., ubicada en Santaella (Córdoba), ha invertido más de 932.200 euros en la mejora y modernización de una de las fases de mayor consumo energético de su fábrica: la línea de escaldado y ultracongelación, imprescindibles para conservar la calidad de los alimentos. De esta forma, la compañía ha sustituido el antiguo sistema de escaldado por otro más eficiente, que precisa menos electricidad y vapor para funcionar; y ha ampliado y optimizado el sistema de refrigeración que da servicio a esta línea de producción.

Gracias a esta actuación, para la cual ha recibido el pago de un incentivo de la Junta de Andalucía de 203.991 euro, la empresa ahorra más de 523.000 kWh de electricidad al año y reduce de forma importante el consumo de gas natural, evitando la emisión de más de 2.000 toneladas de CO2 anuales.

Sotrafa SA, empresa almeriense ubicada en El Ejido especializada en la fabricación de plásticos para invernaderos, geomembranas y otras soluciones para la agricultura, ha llevado a cabo tres proyectos con una inversión total de 714.451 euro para hacer mucho más eficientes y mejorar el rendimiento de los sistemas de enfriamiento de sus líneas de producción. Así, ha incorporado un nuevo separador hidráulico con el que ha conseguido que el agua circule de forma más equilibrada y uniforme evitando cambios bruscos de temperatura y permitiendo que las enfriadoras trabajen en condiciones mucho más eficientes.

A ello se suman dos nuevas enfriadoras de última generación que ahora consumen mucha menos electricidad que las anteriores. En conjunto, estas tres actuaciones, que han sido incentivadas con 130.163 euro, permiten a la empresa ahorrar más de 1,4 millones de kWh de electricidad al año, además de evitar la emisión anual de 738 toneladas de CO2 a la atmósfera.

En Cádiz, Indorama Ventures Química, S.L.U., ubicada en San Roque y dedicada a la fabricación de polímeros para su uso, entre otros, en el campo textil o en la producción de envases de alimentos y bebidas, ha invertido 529.274 euro en mejorar la eficiencia energética de sus torres de refrigeración lo que le ha supuesto un importante ahorro de energía eléctrica de 1.678.438 kWh/año, evitando que se liberen a la atmósfera 874,47 toneladas de CO2 anuales.

Las torres de refrigeración industriales son indispensables en las industrias química y petroquímica, donde el control preciso de la temperatura es crucial para mantener la eficiencia del proceso, la calidad del producto y la seguridad. Esta actuación ha contado con un incentivo de 125.186 euro.

Grupo Puertas T.H.T., con sede en Antequera (Málaga) y especializado en la fabricación de puertas metálicas de entrada para viviendas, ha invertido 484.290 euros en renovar su línea de fabricación, sustituyendo los sistemas eléctricos de calentamiento (resistencias y calefactores) por un quemador de gas propano más eficiente que mantiene constante la temperatura de los hornos de precalentamiento y curado. La empresa ha optimizado el paso de las puertas por el horno de curado, mejorando su acabado sin aumentar el consumo energético, y ha sustituido las antiguas lijadoras por un nuevo equipo de doble banda, más eficiente y con mejores prestaciones que reduce el consumo eléctrico y mejora la calidad del producto.

Estas actuaciones han recibido ayudas de la Agencia Andaluza de la Energía por valor cercano a los 100.000 euros y han supuesto un ahorro eléctrico que asciende a 463.325 kWh/año.

Por su parte, Grupo Alvic FR Mobiliario S.L., que fabrica y distribuye paneles y componentes de mobiliario de alta calidad para la industria del mueble y la decoración, ha invertido cerca de 300.000 euros en la instalación de variadores de frecuencia en sus sistemas de aspiración de serrín para ajustar de forma automatizada el funcionamiento de los motores a la carga real de material para su fábrica principal de Alcaudete (Jaén) y para una segunda factoría en el municipio jienense de La Carolina.