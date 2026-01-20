La Junta aprecia un "importante" avance para cerrar "cuanto antes" el "capítulo de víctimas" del accidente de Adamuz

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, atiende a los medios desde la caseta municipal de Adamuz para actualizar datos en relación al accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa. A 20 de ene - Rocío Ruz - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que este martes, 20 de enero, "está siendo importante desde el punto de vista de la evolución" de los trabajos posteriores al accidente ferroviario registrado el pasado domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba) para que "el capítulo de víctimas se pueda cerrar cuanto antes".

Así lo ha indicado el consejero en una atención a medios en Adamuz tras la celebración de una reunión del Comité de Coordinación de la Emergencia con la participación de los dispositivos desplegados por las distintas administraciones y empresas implicadas.

Antonio Sanz ha detallado los trabajos que se han llevado a cabo para "haber logrado mover" el tren Iryo que cubría la ruta Málaga-Puerta de Atocha (Madrid), que descarriló en el momento del accidente, y para "haber logrado ya entrar" en el tren Alvia que realizaba el trayecto entre Huelva y la citada estación madrileña, y que resultó también accidentado, y ha valorado que todo ello permite seguir avanzando, y "lo que deseamos es que todo el capítulo de víctimas se pueda cerrar cuanto antes".

Al hilo, ha apuntado que ahora mismo es una "prioridad" el que se pueda "cerrar cuanto antes el capítulo de información a las familias", y al respecto ha recordado que por parte del Instituto de Medicina Legal de Córdoba se han practicado ya "todas las autopsias" de 38 de las 42 víctimas mortales localizadas hasta ahora, de forma que quedan otras cuatro por realizar, de cadáveres que han aparecido en las últimas horas al inspeccionar el tren Alvia y que se están "desplazando" hacia el lugar en el que se les harán esos exámenes forenses.

El consejero también ha apuntado que la Guardia Civil "está completando las tareas de identificación", algo que constituye "un procedimiento muy complejo", según ha señalado Antonio Sanz, que ha explicado así que no sólo consiste "en la autopsia que se hace por parte del Instituto de Medicina Legal", sino que "requiere comprobar la identidad mediante las pruebas de ADN que se le hacen a familiares y otras pruebas que practica la Guardia Civil".

"Después hay que fusionar toda la información, y después el juez tiene que autorizar esa identificación y la comunicación a los familiares", ha relatado el consejero antes de apostillar que "todos queremos trabajar con agilidad y con precisión", pero no se pueden cometer "errores", y "hay que certificar absolutamente de manera clara y segura cualquier tipo de identificación".

Al hilo, Antonio Sanz ha valorado también la labor que están realizando los psicólogos dispuestos en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba para atender a familiares de las víctimas, y ha subrayado que "se está en contacto permanente con las familias, atendiéndoles y ofreciéndoles toda la información".

"Durante la tarde-noche de hoy confiamos en avanzar y seguir avanzando muchísimo en el tema de la comunicación", ha añadido el consejero, quien ha explicado que a las 22,00 horas de este martes volverá a haber "una reunión de coordinación" que él mismo ha convocado "como director del Plan de Emergencias".

Finalmente, Antonio Sanz ha querido "agradecer a todas las administraciones el trabajo de equipo, de unidad" que se está llevando a cabo, y "el espíritu con el que se está trabajando", y en esa línea ha defendido que "aquí no hay colores, aquí no hay administraciones, aquí todos sumamos, todos están poniendo todo su saber, todos sus medios y, desde luego, todo su sacrificio, porque se están haciendo operaciones muy complejas y se trabaja en equipo", y ha concluido reivindicando que "desde Andalucía no hemos entendido nunca otra manera de hacer las cosas en emergencias que sumando esfuerzos".