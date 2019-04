La Junta aprueba un plan para mejorar la coordinación de políticas migratorias con el Gobierno

Actualizado 23/04/2019 15:57:18 CET

SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha acordado este martes iniciar los trámites para la elaboración y aprobación de un Plan para la mejora de la coordinación de las políticas migratorias en Andalucía, fundamentalmente entre el Ejecutivo central y el autonómico.

Así lo ha indicado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, quien ha comparecido en rueda de prensa junto con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para hacer balance del cumplimiento de las medidas para los primeros cien días de gobierno.

Marín ha explicado que el objetivo de este plan es mejorar la coordinación con el Gobierno de España para atender a las personas "que llegan a nuestras costas" y ha negado que dicha medida responda a los posicionamientos o exigencias de Vox en esta materia.

El número dos del Gobierno andaluz ha considerado necesaria la coordinación con el Ejecutivo central y que, en su opinión, "se puede mejorar". Así, ha criticado que hace unas tres semanas se haya celebrado una Conferencia Sectorial en la provincia de Málaga "donde este Gobierno no ha sido invitado" por el Gobierno de España.

"Esto no se puede producir", ha advertido el número dos del Ejecutivo andaluz, quien ha defendido el establecimiento de protocolos que permitan "que estas cuestiones no sucedan". "Hay que prevenir, ser proactivos y no reactivos ante la avalancha que probablemente una vez más nos lleve este verano y futuros veranos", ha afirmado, añadiendo que se trata de un problema que haya resolver desde el seno de la Unión Europea.

El documento aprobado este martes, que será desarrollado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, tiene como objetivo aumentar la eficacia en procedimientos en los que exista concurrencia de competencias entre distintas administraciones públicas.

El nuevo plan contempla una renovación normativa en el ámbito competencial del Gobierno andaluz en esta materia, así como la mejora de los procedimientos y de la coordinación de los organismos administrativos que rigen la ordenación de los flujos migratorios y la integración de esta población en la sociedad andaluza.

Estos elementos son claves para que la riqueza de la incorporación de las personas de origen migrante a la sociedad y economía andaluzas

incida en toda la población, en su calidad de vida y en oportunidades de progreso.

La medida también permitirá al Gobierno andaluz responder mejor a los retos de los flujos migratorios a través de un diálogo constante con agentes sociales, entidades que trabajan en esta materia y expertos del ámbito público y privado, de modo que se pueda tener un conocimiento de la situación real y de las necesidades.

Y todo ello bajo el rigor de la garantía de los derechos humanos de las personas inmigrantes, en relación con los servicios que se prestan

por parte de la Junta de Andalucía.

Este trabajo de coordinación profundizará, además, en procedimientos y garantías de derechos para la integración y participación de la población de origen migrante que vive en Andalucía. Igualmente, fomentará que las políticas de extranjería pasen a enfocarse como una política de gestión de la migración, de tal forma que lo primordial deje de ser la regulación y control de los flujos migratorios y se apueste por la regulación del proceso migratorio en su conjunto.

COMPETENCIAS CONCURRENTES ENTRE ADMINISTRACIONES

La Constitución Española establece que corresponde al Gobierno del Estado la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las comunidades autónomas y por las entidades locales.

En este sentido, el Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge como competencias de la comunidad las políticas de integración y participación social, económica y cultural de las personas inmigrantes.

Asimismo, es la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local la encargada de coordinar las Políticas Migratorias en Andalucía. De esta forma, la gestión de las migraciones se ha convertido en una materia transversal, lo que se traduce en un entramado de normas, procedimientos y organismos administrativos

intervinientes.

El Gobierno andaluz entiende que esta situación produce una dispersión y diversidad de intervenciones que duplican y no hacen ágil la respuesta que las administraciones públicas tienen que dar a una misma realidad.