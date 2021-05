El 90% de los profesionales esenciales andaluces menores de 60 años eligen AstraZeneca como segunda dosis

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Plan estratégico de vacunación de la Junta de Andalucía, David Moreno, ha destacado este jueves que el 90% de los profesionales esenciales menores de 60 años están eligiendo como segunda dosis AstraZeneca frente a Pfizer, es decir, completar la pauta vacunal con el mismo fabricante.

Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que en el caso de que no quieran firmar el consentimiento "se les vacuna, se anota en su historial su elección, o AstraZeneca o Pfizer, y que no firma el consentimiento", pero "lo que no vamos a hacer es que se vaya una persona sin vacunar por no firmar ese documento".

También ha señalado que a partir del mes de junio van a aumentar las llegadas de vacunas, recibiendo la primera semana unas 600.000 y "alguna de esa semanas se puede llegar a un millón y hay que estar preparados" en referencia al Plan un millón.

Para esto ha recordado a la ciudadanía que "seguimos en pandemia" ante la llegada del verano y el aumento de la movilidad y, por tanto, "si nos toca vacunarnos en sábado o domingo hay que ser responsables y colaborar con el sistema sanitario".

Además, ha apuntado que las comunidades están empezando a hablar para organizar la admnistración de vacunas teniendo en cuenta la movilidad tan alta que se va a producir en los meses de verano. "Podemos recibir personas de otras comunidades, hay que contabilizar y afinar todo muy bien", ha sostenido. Además, ha indicado que "la letra pequeña del certificado verde digital aun no está definida", pero toda apunta a que una dosis se podrá viajar.

Preguntado sobre los adolescentes entre 12 y 16 años, ha explicado que "la idea es que a mediados de septiembre los chavales tengan dos dosis puestas antes de entrar en el instituto" una vez se acabe de vacunar a los mayores de 16 años a mediados de agosto teniendo en cuenta que a los menores de 65 años que hayan pasado el Covid solo se le administra una dosis.