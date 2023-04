Junta apunta a acciones tras el Plan Integral de Silicosis caducado en 2021, que "tendrá continuidad" en otra estrategia

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado este miércoles las actividades "formativas y de sensibilización" desarrolladas por su departamento junto con la Consejería de Empleo en materia de prevención de la silicosis a pesar de que el Plan Integral de Silicosis en Andalucía (PISA) no tuviera "su prórroga o renovación desde el punto de vista formal o institucional" una vez que "caducó" en 2021, sentido en el que ha avanzado que el mismo "tendrá continuidad" a través de un plan estratégico "más ambicioso" y en el protocolo para la gestión integral de las enfermedades profesionales.

"Desde el año 2021 hasta ahora no tenemos un plan, es verdad, pero es que en el año 2021 estábamos pensando en el covid, en plena pandemia", ha manifestado la consejera durante su comparecencia en la comisión de Salud donde ha expuesto que desde el inicio del programa PISA en 2017 en adelante se ha observado un incremento de los casos hasta 2022, cuando se produjo un descenso respecto al año anterior con 456 casos de silicosis diagnosticados entre ambas fechas.

La responsable autonómica de Salud ha asegurado que la silicosis va a tener "un papel muy relevante dada la importancia y repercusión de esta enfermedad en Andalucía" en el plan estratégico de enfermedades profesionales en el que la Junta incluirá el tratamiento de esta patología.

García ha detallado que tras el plan cuatrianual se elaboró un informe en octubre de 2021 sobre el seguimiento y evaluación del PISA cuyas acciones de mejora implantadas "se mantienen en la actualidad, como es el protocolo de identificación y atención de la silicosis y medición en resultados en salud". De forma paralela, se han realizado cursos profesionales para la prevención de la exposición al sílice cristalino, uno de ellos con más de 60 alumnos en la actualidad.

La titular andaluza de Salud, quien ha incidido en que también se ha dado una progresión anual entre las comunicaciones de sospecha de la enfermedad profesional con diagnóstico de sílice "doblando en 2019 el número de comunicación respecto al ejercicio anterior" con una caída del "60 por ciento" en 2022, ha destacado además que se mantienen las visitas a empresas del sector en materia de Prevención de Riesgos Laborales así como las convocatorias de ayudas para mejorar los sistemas de prevención.

A estas acciones, ha añadido que el pasado 22 de marzo el SAS reconoció al centro Puerta del Mar de Cádiz como unidad de referencia de silicosis por piedra artificial toda vez que, cinco días más tarde, si firmó el protocolo para impulsar el centro andaluz de enfermedades respiratorias de origen laboral promovido por la Universidad de Córdoba (UCO), el cual "va a trabajar en tres líneas teniendo como referencia el Instituto Nacional de Silicosis". Actualmente se trabaja en el convenio específico para la financiación y desarrollo del citado centro, ha añadido.

García, quien ha defendido que el protocolo de actuación ante la silicosis fue difundido entre los profesionales sanitarios en 2019, ha avanzado además que la Junta trabaja en la reactivación de la escuela de pacientes toda vez que se va a ir de la mano de la asociación de perjudicados por la silicosis para que "en el momento adecuado" puedan formar parte del plan para tratar de atajar esta enfermedad profesional.

"Hay un amplio campo de mejora y nos vamos a esforzar, vamos a trabajar de la mano de pacientes y familiares", ha asegurado la consejera de Salud, para quien el hecho de que "el plan nuevo no esté funcionando no quiere decir que no hacemos nada" ya que se siguen las líneas trazadas por el PISA de 2017.

"SIN PLAN NO HAY OBJETIVOS"

La diputada autonómica de Adelante Andalucía y portavoz del grupo, Inmaculada Nieto, ha señalado el impacto de esta enfermedad que afecta principalmente a varones, de forma que aproximadamente un 44 por ciento de quienes lo desarrollan tienen entre 34 y 45 años, según ha detallado antes de incidir en el "gran impacto" que conlleva para ellos y sus familias al ser una enfermedad "incurable".

En esta línea, ha rechazado la "voluntad inequívoca" de abundar en la enfermedad expresada por la consejera con un PISA que está "terminado". "Si no hay un plan en vigor no hay unos objetivos concretos que evaluar, no hay recursos comprometidos para que se desarrolle ese plan ni una evaluación que se pueda hacer del grado de cumplimiento", ha subrayado Nieto, para quien la relevancia del asunto no puede quedar al "carácter graciable de la Administración".

"No me negará que la manera en la que ha procedido la Administración, la anterior y la actual, dista mucho de proteger adecuadamente a unas personas que no hubieran enfermado si se hubiera cumplido con la normativa vigente", ha añadido antes de reclamar de nuevo la retirada de distinciones de Hijo Predilecto al presidente del Grupo Cosentino "habiendo sido condenado por saber desde el año 2000 el daño irreparable que hacía en la salud de sus trabajadores el manipulado del cuarzo de manera incorrecta".

Para Nieto, "no es de recibo que se siga colaborando con Cosentino cuando no cumple la ley", ha criticado en un aspecto al que se ha unido la parlamentaria de Adelante Andalucía Maribel Mora, para quien la presencia de la multinacional en la financiación del centro de enfermedades respiratorias de Córdoba supone "poner al lobo a cuidar de las gallinas".

"Necesitamos un instituto andaluz y esto no es de recibo", ha añadido Mora para quien el informe de seguimiento del PISA estaba "lleno de falsedades" e "incumplimientos", toda vez que se informó de forma "deficiente" a los hospitales. Asimismo, el parlamentario socialista José Luis Ruiz Espejo ha apuntado igualmente la "falta de coordinación" entre consejerías y la no renovación de acciones criticada por la asociación de perjudicados de la silicosis tras la finalización del plan.

Desde el PSOE consideran que las medidas expuestas por la consejera "no llegan a las personas afectadas", quienes rechazaron el informe de conclusiones del PISA junto con los sindicatos porque "no se correspondía con la realidad de los ejecutado" toda vez que tampoco "se les consultó para evaluar" nuevas medidas, entre ellas un registro de trabajadores expuestos y casos sospechosos ya demandado.

El parlamentario de Vox Rafael Segovia también ha incidido en esa "falta de información" a un "grupo de afectado que se sienten abandonados" por lo que se ha cuestionado la existencia de un "problema de comunicación entre la Consejería y los afectados"; mientras que desde el PP-A, la parlamentaria Maribel Sánchez Torregrosa ha defendido la "escucha activa" de los afectados por parte de su grupo, sentido en el que ha afirmado que la Junta va a tener la "mano tendida" para seguir avanzando y poner medidas de prevención".

Si bien la consejera ha especificado que desde 2018 se han ejecutado 912 visitas a 302 empresas por parte de técnicos a empresas para la actividad preventiva de la silicosis, que dieron lugar a 1.245 requerimiento de subsanación o de aportación de documentos vinculadas a las mismas, Sánchez Torregrosa ha incidido en que "de los casos de silicosis diagnosticados desde 2018 a 2021 por el Instituto Nacional de Silicosis menos del nueve por ciento está relacionado con el corte de piedra en marmolería".

"Este es un tema que afecta a muchísimas industrias y no solo a una industria", ha defendido la representante del PP-A, para quien "no se puede apuntar solo a un sector". "No dañen Andalucía, no dañen a ese líder mundial que tenemos en esta tierra y que tantos empleos y estabilidad está dando a los andaluces", ha dicho Sánchez Torregrosa.