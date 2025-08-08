Junta apunta a la "baja" incidencia de la lengua azul en Granada, con seis explotaciones con casos sospechosos

GRANADA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Agricultura, Carmen Lidia Reyes, ha asegurado que en estos momentos la incidencia de la lengua azul en la provincia de Granada "afortunadamente es bastante baja", con seis explotaciones "con síntomas que nos hacen sospechar que puedan ser lengua azul".

Así lo ha indicado Reyes en un audio, remitido a Europa Press, en el que ha indicado que cuatro de estas explotaciones con sospechas están en la comarca de la Alpujarra, en concreto tres en Órgiva y una en Almejíjar; y otras dos están en la comarca de Alhama, una en Alhama y otra en Zafarraya.

"Todavía estamos hablando de una sospecha porque están enviadas las muestras de sangre al laboratorio de Algete y estamos pendientes de confirmación", ha manifestado la delegada territorial.

Además, Reyes ha lanzado un mensaje en el que ha insistido en incidir a "nuestros ganaderos en la importancia de la prevención con la vacunación".

De hecho, desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha animado a los ganaderos andaluces a vacunar a sus rebaños contra la lengua azul y subvencionará el 50% de los gastos por compra y administración de las vacunas frente a los serotipos 3 y 8 y continuará facilitando las dosis frente a 1 y 4.

En una nota de prensa, la Junta ha recordado a los ganaderos que la vacunación es una de las principales medidas de prevención y control de enfermedades que pueden sufrir los animales e insta a los profesionales de este sector andaluz a administrar a su cabaña los diferentes tipos de vacunas que protegen contra la lengua azul.