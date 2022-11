Junta apunta a una decisión técnica el fin de alto riesgo y PSOE le anima a "tatuarse los bomberos que dejó en la calle"

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido que el fin del periodo de alto riesgo de incendio en Andalucía es una decisión "exclusivamente técnica" y "no tiene que ver con interés político", y la diputada del PSOE encarnación Martínez le ha animado "a tatuarse el número de bombeos forestales que dejó en la calle el 15 de octubre".

Así, Martínez ha reprochado al consejero que ante el verano "más caluroso de la historia, con récord de días de calor extremo, con ausencia de precipitaciones y sequía y cuando se han quemado 15.564 hectáreas, un 18,2% más que el otro verano, es una irresponsabilidad no haber ampliado el periodo de alto riesgo de incendios hasta el 31 de octubre".

Pacheco ha señalado que "como han dicho hasta la saciedad", esta decisión "es exclusivamente técnica" que adopta la dirección regional y ha afeado a la diputada socialista que "no crea en lo que dicen los profesionales del Infoca y no respeten sus decisiones". "Es una decisión fundamentada en los datos, en el conocimiento de la climatología, de la vegetación y en absoluto tiene que ver con interés político".

Martínez le ha afeado que "no tenga la intención de cumplir con las promesas" a los trabajadores del Infoca y le insta "a tomar ejemplo del Gobierno de Castilla-La Mancha donde los bomberos están los 365 días al año" y espera que "no siga el ejemplo de Castilla y León, donde el servicio está privatizado y los trabajadores tienen peores condiciones laborales".

Ha añadido que desde el 16 de octubre, "cuando no se amplió el periodo de riesgo extremo, ha habido 13 incendios en doce días, algunos de bastante importancia como el de Iznalloz, en Granada". Ha recordado que el pasado año "sí se amplió" el periodo de alto riesgo y también hubo una mesa con representantes de los trabajadores por sus condiciones laborales y "desde octubre del 21 están esperando que los vuelvan a convocar".

"Espero que todo esto no fuera porque estaban en modo elecciones, y ahora con su mayoría absoluta de rodillo y tatuaje no les haga falta hacerlos. Le animo a que se tatúe el número de bombeos forestales que dejó en la calle el 15 de octubre para que no se le olvide", ha afirmado la diputada socialista.

"Menos mal que me ha dicho que haga caso del Gobierno de Castilla-La Mancha y no al socialista anterior, que bajó el presupuesto y convocó en toda la legislatura apenas 33 plazas", le ha respondido el consejero de Medio Ambiente, quien ha recordado que "acaban de convocar otras 208 plazas de personal fijo para bomberos forestales en Andalucía, 113 plazas correspondientes a la oferta de 2021 y 96 a la de 2022".

De este modo, ha añadido que "seguirán convocando y poniendo orden en el Plan Infoca, y mejorando la estabilidad laboral. Nuestro objetivo es convocar más de 900 plazas, y hemos eliminado la figura del bombero eventual por el contrato fijo-discontinuo". "Mejoramos los medios materiales y humanos, apostamos por el plan, porque lo importante no es rascar votos a cambio del Infoca, sino hacer frente a los incendios forestales", ha concluido Pacheco.