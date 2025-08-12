La Junta apunta que el tráfico actual de la A-471 "viene derivado del colapso de la A-4"

Archivo - Imagen de archivo de coches y motocicletas en un atasco. - ACEM - Archivo

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha señalado que la situación actual de tráfico de la A-471 es consecuencia de la "saturación" de la autovía Sevilla-Cádiz, por lo que hay "muchos conductores que optan por este vía por temor a los atascos que se pueden encontrar en la A-4".

Según ha informado la Consejería de Fomento en declaraciones a Europa Press, las quejas de los alcalde de los municipios de Marismillas, Las Cabezas, Lebrija, Trebujena y Sanlúcar sobre el desdoble de la A-471, "coinciden en tiempo con los problemas de colapso en la autovía".

Así, ante la petición del desdoble por parte de los alcaldes que han calificado como una "demanda histórica" el desdoble de la carretera, avisando de "varios accidentes de tráfico con fallecidos", la Consejería ha señalado que "el aumento de capacidad de la A-4, con la puesta en marcha de un tercer carril no sólo hasta Las Cabezas de San Juan sino hasta Cádiz, mitigaría sin duda la situación".

Una decisión a la que el Ministerio de Transportes "se había comprometido pero que aún no ha llevado a cabo, ni siquiera con medidas urgentes como proponían desde el sector empresarial".