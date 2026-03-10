El Hospital de Motril (Granada) refuerza la sección de Cardiología con un facultativo más y una consulta

Equipo de cardiología del Hospital Santa Ana de Motril y el Clínico San Cecilio de Granada - JUNTA

El Hospital Santa Ana de Motril, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha reforzado la plantilla de la sección de Cardiología con la incorporación de un facultativo más. Asimismo, se ha habilitado una nueva consulta dedicada a patologías cardíacas en este centro hospitalario de la costa de Granada.

Esta ampliación de recursos se enmarca en el modelo de trabajo coordinado que mantiene con el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, a través de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros. La sección de Cardiología del Santa Ana está formada actualmente por cinco cardiólogos, uno más que el año pasado. Además de la actividad desarrollada por los profesionales del propio centro, especialistas del hospital de referencia se desplazan semanalmente hasta Motril para realizar determinadas pruebas como ecocardiogramas, ergometrías o monitorizaciones cardíacas mediante 'holter'.

La incorporación de un nuevo facultativo ha permitido habilitar una consulta adicional orientada al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares, incluyendo arritmias, hipertensión arterial o cardiopatía isquémica, reforzando así la capacidad asistencial del centro y mejorando la accesibilidad de la población a estas prestaciones, según ha detallado la Junta en una nota de prensa.

El gerente del Hospital Santa Ana de Motril, Maximiliano Ocete, ha afirmado que la atención al paciente cardíaco está garantizada gracias a este refuerzo en la plantilla de Cardiología y al acuerdo de colaboración que se mantiene con el Clínico San Cecilio. Según ha apuntado, las recientes mejoras practicadas permitirán "aumentar la actividad asistencial de la sección de Cardiología de forma considerable, reduciendo los tiempos de respuesta y reforzando la accesibilidad del paciente".

En este sentido, el gerente del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Manuel Reyes, ha destacado el valor de las unidades intercentros como un modelo de organización que favorece el trabajo coordinado entre profesionales de distintos hospitales. "Este sistema permite compartir conocimiento, experiencia y recursos para que la atención especializada no se concentre únicamente en la capital, sino que llegue con la misma calidad a los hospitales comarcales, garantizando la equidad y el acceso de la ciudadanía a una asistencia sanitaria de alto nivel en todo el territorio", ha señalado.

La sección de Cardiología del Hospital Santa Ana de Motril dispone de unidades específicas de rehabilitación cardíaca e insuficiencia cardíaca, además de consultas externas y diferentes pruebas diagnósticas orientadas a la prevención, diagnóstico y seguimiento de enfermedades cardiovasculares. Estos dos hospitales mantienen una estrecha colaboración para "avanzar en una atención integral, coordinada y continua a las personas con patologías cardiovasculares, reforzando tanto el diagnóstico precoz como el seguimiento especializado y la prevención de los factores de riesgo".

La sección de Cardiología del Hospital Santa Ana de Motril está dirigida por el cardiólogo Victorio Cuenca. Durante el pasado año, se atendió un total de 5.986 consultas médicas relacionadas con patologías cardiovasculares. En el ámbito diagnóstico se realizaron más de 2.700 ecocardiogramas, cerca de 1.400 monitorizaciones cardíacas mediante holter y alrededor de 350 pruebas de esfuerzo, lo que refleja la intensa actividad desarrollada en el centro para el diagnóstico y seguimiento de estas enfermedades.

La colaboración entre ambos hospitales también se traduce en espacios de intercambio científico y formación entre profesionales. En este contexto, el Hospital Santa Ana de Motril acogerá en 2026 la IV Reunión Anual de Cardiología Área Sur de Granada, un encuentro que reúne a especialistas implicados en la atención cardiovascular con el objetivo de compartir experiencias clínicas y actualizar conocimientos.

Esta nueva edición se desarrollará en el mes de octubre y abordará las miocardiopatías como asunto principal. Asimismo, el Hospital Universitario Clínico San Cecilio celebrará el próximo 7 de mayo en su salón de actos las VI Jornadas Multidisciplinares de Insuficiencia Cardíaca, dirigidas a profesionales médicos y de enfermería. Estas jornadas abordarán los avances en el manejo integral de esta patología y promoverán el trabajo coordinado entre distintos niveles asistenciales.