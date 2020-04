Junta asegura que el informe del Gobierno "no es vinculante" y que el Decreto de Simplificación es "difícil de mejorar"

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha asegurado este martes que "no es vinculante" el informe solicitado por el Gobierno central al Consejo de Estado para estudiar si recurre el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, a la par que ha subrayado que "no es susceptible de mejora" dado que "no es una improvisación" y se realizó un extenso "trabajo jurídico" para su elaboración.

En declaraciones a Canal Sur TV, recogidas por Europa Press, Velasco ha explicado que el informe del Ejecutivo central es "perceptivo y no vinculante" mientras que ha destacado que el Decreto Ley, convalidado el pasado 2 de abril por el Parlamento andaluz, busca "facilitar la creación de nuevas empresas e inversiones en Andalucía" para que el funcionamiento de las empresas sea más "fácil" ante la "proliferación de normas" con las que contaba la administración andaluza.

Así, el consejero ha comentando que desde el Gobierno andaluz están "abiertos" a escuchar a partidos para que presenten propuestas de mejora de las leyes pero, ha explicado, el Decreto Ley ha sido "estudiado a fondo con meses de elaboración". "Es difícil de mejorar en aspectos en particular porque lo hemos pensando, debatido y presentamos lo mejor", ha zanjado.

Ha reconocido que "nadie" del Gobierno se ha puesto en contacto con su Consejería o con él mismo sobre el citado informe mientras que ha reiterado que su departamento ha hecho "lo mejor" en cuanto a la elaboración del Decreto Ley. "No es susceptible de mejora", ha determinado el titular andaluz de Economía.

En línea con el objetivo de la Junta de "liberalizar sectores y fomentar la competencia empresarial", Velasco ha explicado que sobre el sector audiovisual el Decreto Ley "propicia que emisoras que operan alegal o ilegalmente pasen a estar en la superficie para permitir a quienes explotan las emisoras como a las nuevas que usen esas plataformas para poner orden el sector y, en consecuencia, que haya mayor competencia".