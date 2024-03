Junta asegura que "no nos van a doblegar" ante "chantaje del cupo catalán", que ve como "ataque total a la Constitución"

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía que "no nos van a doblegar" ante una situación que ha descrito como "el chantaje del cupo catalán", que ha considerado como "un ataque total a la Constitución", en referencia a la propuesta lanzada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, para la financiación de esta Comunidad Autónoma, que supondría recaudar el 100% de los impuestos en su territorio y contribuir a posteriori con una aportación a las arcas del Estado.

Ante una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, ha considerado esa propuesta de financiación del Gobierno catalán como "un agravio intolerable a los españoles" y ante esa situación ha afirmado que "cada vez lo vamos a denunciar y a defender a Andalucía y a los españoles", una tarea que ha asegurado "es lo que tendría que hacer el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Se rompe la cohesión y la solidaridad territorial", ha proseguido esgrimiendo la consejera de Economía sobre las consecuencias que tendría implantar el modelo de financiación que propone Cataluña, Comunidad a la que estima "se le han dado privilegios", convencida de que "todo lo han conseguido", en alusión a la amnistía a los políticos condenados por el procés, así como a la disposición del Ministerio de Hacienda a publicar los datos de los flujos financieros hacia las comunidades y a partir de ahí poder elaborar las balanzas fiscales.

España ha argumentado que para la situación de Andalucía "no ayuda" la decisión del Gobierno de presentar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para este 2024, hecho que ha traducido que Andalucía "no va a tener inversiones", así como ha esgrimido que otro efecto es que "no se actualicen las entregas a cuenta", de las que ha recordado que "son 450 millones retenidos, que no han llegado", además de que "no vamos a disponer del Fondo Transitorio de Nivelación para compensar la infrafinanciación" de Andalucía, territorio del que ha afirmado que "sí tiene una singularidad", que ha explicado es tener "170 euros menos por habitante que la media" de España y recordar que "son 1.400 millones menos que la media al año".

"Defiendan a los españoles y hagan justicia con Andalucía", ha reclamado Carolina España en referencia al Gobierno de España, quien en su intervención ha calificado 2023 como "un buen año para la creación de empresas", tendencia que ha asegurado prosigue en 2024 por cuanto ha apuntado la creación de más de 2.000 sociedades mercantiles y que Andalucía se ha situado como "la segunda comunidad con más empresas".

La consejera de Economía ha blandido igualmente los datos de exportaciones como reflejo de la marcha económica de la región para apuntar que crecieron un 12% en enero, para llegar a 3.620 millones de euros, tendencia que ha opuesto a la del conjunto de la economía española, donde ha descrito una caída de un 2,5%.