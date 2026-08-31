La Junta asegura que "no ha recibido respuesta del Gobierno" a la petición de reactivar OCON-Sur

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, a su llegada a la rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado que la Junta de Andalucía "no ha tenido respuesta" por parte del Gobierno central de la petición del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de reactivar la unidad contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar OCON-Sur, que se creó en el año 2018.

"Está claro que no solo ha sido un paso atrás y un grave error por parte del Gobierno de España, sino que cuando reconocen que los propios narcos hacen una fiesta para celebrar en su momento el desmantelamiento de esta unidad de élite, es que algo se ha hecho", ha asegurado este lunes en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En esta línea, ha insistido al ejecutivo central para que "recupere" esa unidad. "Es necesario proteger a los ciudadanos, también a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que necesitan recursos materiales para poder luchar contra el narcotráfico en Andalucía", ha subrayado.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha acusado este lunes al Gobierno de Juanma Moreno de "ocultar" con el "debate" sobre el desmantelamiento de OCON-Sur, para así no abordar asuntos de competencia autonómica, como la sanidad y la prevención de incendios.

En declaraciones a los medios en Cúllar Vega (Granada), Fernández ha recordado que el OCON-Sur se creó de forma "provisional" y "se diluyó para convertirse en una estructura permanente y fija". Una vez desapareció OCON-Sur, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un plan especial de lucha contra el narcotráfico, ha recordado el delegado andaluz, que, desde 2018, ha permitido desplegar más de 48.000 operaciones con cerca de 32.000 detenidos.