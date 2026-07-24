Junta asegura que se "plantará" frente una condonación de deuda que es un "peligro" para la igualdad

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha asegurado este viernes que Andalucía se "plantará" frente a una condonación de deuda que es un "peligro" para la igualdad de los españoles y de los territorios porque se trata de una "cesión" al independentismo catalán.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, la consejera se ha pronunciado así después de que el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, criticara ayer el rechazo de la Junta a una condonación de deuda que permitiría que Andalucía dispusiera de "más de 2.000 millones". El proyecto de ley de condonación de deuda seguirá su tramitación parlamentaria después de que se rechazaran ayer en el Congreso las enmiendas a la totalidad de PP y Vox al texto.

"Es una cesión más al independentismo porque quieren conseguir los votos de ERC y Junts para que (Salvador) Illa siga en la Generalitat y Pedro Sanchez, en la Moncloa", ha indicado Carolina España, para quien estamos ante un "premio al mal estudiante": Andalucía tiene una deuda "muy controlada, por debajo de la media" y es una comunidad "solvente" que se puede financiar en los mercados, y Cataluña "tiene el doble de deuda que Andalucía y no puede salir a los mercados".

"Necesita soltar esa deuda, que no aparezca en su balance", ha señalado, España, apuntando que lo que se pretende es que todos los españoles "paguen" al independentismo catalán su "mala gestión".

"La condonación, en definitiva, es un peligro para la igualdad de los españoles y para la igualdad de los territorios", ha sentenciado Carolina España, que ha denunciado la "tomadura de pelo" que supone.

En cuanto al nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno central ha presentado, ha señalado que se ha "diseñado" por el independentismo, ya que incluso lo anunció ERC, en vez del Ministerio de Hacienda.

"¿Es de justicia que por un ciudadano de Andalucía nos den 389 euros menos que por un ciudadano de Cataluña?, porque eso es lo que dice el nuevo sistema de financiación". Ha lamentado que el actual ministro de Hacienda, Arcadi España, haya "tragado" con ese modelo y se niegue a poner en marcha un Fondo transitorio de nivelación, que pedía cuando era consejero del ramo en la Comunidad Valenciana, también "infrafinanciada".