La Junta asegura que "va a acompañar hasta el final" a las familias del accidente de Adamuz tras la denuncia ante la UE

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha mostrado el respaldo del ejecutivo autonómico a las familias del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), después de que la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz haya presentado una denuncia administrativa ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para exigir "una intervención urgente" y "garantizar la seguridad ferroviaria de España.

"Entiendo que los familiares estés desesperados absolutamente desesperados y por lo tanto recurren a las instancias europeas porque ven como desde el Gobierno no solo no se les atiende, sino que tampoco se les dice la verdad", ha subrayado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ante esta situación, España ha asegurado que la Junta "va a acompañar hasta el final" a los afectados por el siniestro, que le costó la vida a 46 personas y provocó 432 heridos, "porque tienen derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia".

"No solo no conocen la verdad, es que no ha habido ni un solo cese, ni una sola dimisión por este tremendo accidente que ocurrió", ha asegurado a la par que ha afirmado que el Gobierno "no ha dicho nunca la verdad".

Según ha indicado la asociación en una nota de prensa, el escrito, fechado el 11 de septiembre y firmado por el representante legal, Antonio Benítez Ostos, socio-director de Administrativando Abogados, se basa en diligencias de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil que son "públicamente conocidas" y que "acreditan cómo el carril siniestrado presentaba una rotura franca desde bastantes horas antes del impacto".

De este modo, la asociación se suma así a los requerimientos preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que evidencia, a su juicio, "una deficiencia estructural en el sistema actual que no alerta en tiempo real de la rotura de una vía". "Un deterioro estructural advertido por los maquinistas".

"La Agencia Ferroviaria Europea ya intervino con diligencia en el caso Alvia y esperamos que se vuelva a comprometer de la misma manera con este segundo gravísimo siniestro", ha abundado el abogado Antonio Benítez Ostos.