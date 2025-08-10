Junta aspira a una nueva mayoría absoluta de PP-A frente al PSOE-A de Montero, que está "desacreditada en Andalucía"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, durante la entrevista con Europa Press - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, confía en que el PP-A revalide la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas, que tocan en junio de 2026, frente a un PSOE-A que tiene una candidata a la Junta, como es la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que está "desacreditada" en Andalucía.

En una entrevista con Europa Press, Carolina España se refiere a la intención del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de agotar la legislatura y a sus palabras sobre si finalmente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convoca elecciones generales en los primeros meses de 2026, no tendría "sentido que vayamos a someter a los andaluces a dos elecciones, unas generales y unas andaluzas, seguidas en el tiempo".

Por lo tanto, podría darse el caso de elecciones conjuntas, según agrega Carolina España, quien indica que no existe "preocupación" alguna por que finalmente ocurriera así.

Se muestra convencida de que el Gobierno de Juanma Moreno le está sentando "bien" a Andalucía, por la "moderación y la estabilidad política e institucional" que ofrece, y Andalucía "no abre ya los telediarios por la corrupción" que había en la etapa de los gobiernos del PSOE-A.

"Estamos cumpliendo con nuestro programa electoral y a lo que aspiramos es a renovar esa mayoría que, en su día, los andaluces dieron al presidente", recalca Carolina España.

"Los andaluces son nuestros únicos socios, mientras que los socios del Gobierno central son los que le chantajean y están acabando con España", según manifiesta la consejera andaluza.

Respecto a la situación de María Jesús Montero, señala que "tiene un problema en Andalucía, y es que no se puede ser candidata a la Junta y no defender" a esta comunidad, porque se "ha plegado a los intereses del sanchismo" y está defendiendo un "cupo independentista", en referencia a la financiación singular de Cataluña, "que es un privilegio al independentismo catalán", solo para que Pedro Sánchez se mantenga "un día más en la Moncloa".

"Y todo lo demás es un maltrato permanente a Andalucía, algo de lo que los andaluces han tomado nota", señala Carolina España, quien acusa a Montero de permitir "agravios" a esta comunidad en materia de financiación autonómica, de inversiones del estado, en la financiación de la Dependencia o en el reparto de los menores migrantes no acompañados.

"Que dejen de tomarnos por tontos a los andaluces y de reírse de nosotros con agravios permanentes", reclama Carolina España, quien advierte a Montero de que es "muy difícil ser candidata" a la Presidencia de la Junta de Andalucía cuando no se "defiende a esta tierra, sino que se la ataca y se la agravia permanentemente" desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sobre los cargos que ostenta actualmente Montero, tanto en el Gobierno como en el PSOE, ha señalado que Andalucía es una comunidad muy grande y requiere de "una dedicación a tiempo completo".

"Y la señora Montero se dedica a venir sólo los fines de semana, nos pega cuatro gritos, nos regaña y se va, pero de financiación y de recursos para invertir, poco", señala.

"Ella sabrá cuándo le corresponde dejar el Gobierno, pero, desde luego, los andaluces se merecen una defensa y una dedicación al cien por cien", agrega.