La Junta autoriza al Ayuntamiento de Jaén una prórroga hasta julio de 2024 para la mejora del entorno de la Catedral

JAÉN, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha autorizado al Ayuntamiento de Jaén una prórroga hasta el 31 de julio de 2024 para culminar el proyecto de mejora del entorno de la Catedral que se está ejecutando con cargo a la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Jaén.

El alcalde de Jaén, Agustín González (PP), y el primer teniente de alcalde concejal de Convergencia Socioeconómica, Manuel Carlos Vallejo (JM+), han sido los encargados de dar la "buena noticia" en una rueda de prensa convocada para tal fin.

"Gracias a esta ampliación de once meses que hemos conseguido, no tendremos que devolver los dos millones de euros con cargo a la Inversión Territorial Integrada (ITI) concedida para, entre otras acciones, mejorar el entorno de la Catedral con el objetivo puesto en esa declaración de Patrimonio de la Humanidad que todos deseamos", ha dicho el alcalde.

El proyecto tenía que haber terminado en 2023, pero, según el alcalde, "lamentablemente, hasta la fecha solo se han ejecutado tres acciones de las once contempladas". González ha explicado que no cumplir los plazos "supone el riesgo y la amenaza de devolver los dos millones porque esta subvención tiene un requisito" y "si no se ejecutan el 100% de las acciones programadas, hay que devolver la totalidad de la ayuda, lo que supondría un impacto muy negativo para las arcas municipales".

Para el alcalde, la prórroga es un resultado más del trabajo de la nueva administración municipal que se traduce en "una mayor diligencia y eficacia y, en este caso, en más tiempo y compromiso con la ITI y con un futuro brillante para Jaén".

Por su parte, Manuel Carlos Vallejo, ha mostrado su satisfacción por la concesión de esta prórroga que conlleva no tener que devolver los fondos, máxime cuando Jaén es "una de las ciudades más endeudadas de España y no nos podemos permitir el lujo de perder ni un solo euro que venga de Europa".

Vallejo ha explicado que tras comprobar la situación en la que estaba la ITI, el 19 de julio se solicitó una prórroga a la Consejería de Turismo para poder ejecutar las acciones no finalizadas. En este sentido, el edil ha indicado que es, en ese momento, cuando empieza "nuestra verdadera ITI, una indignación temporal por inacción porque llegamos y comprobamos que de las acciones que había contempladas en el proyecto, solo se había ejecutado un 25 por ciento".

Además, ha indicado que se encontraron con un segundo problema como era el que el proyecto es de ejecución total, lo que significa que "o se finaliza al completo o hay que devolver los fondos íntegros europeos".

De igual forma, el primer teniente de alcalde ha anunciado que desde el equipo de gobierno se está trabajando con "rapidez" para acometer las acciones que están sin ejecutar porque "el tiempo apremia y no queremos caer en el mismo error que el gobierno anterior", ha concluido Vallejo.

La primera de las acciones a acometer será la adecuación, mejora y remodelación del antiguo palacio del Condestable Iranzo, para lo que hay calculada una inversión de 251.359 euros.

Según el gobierno local (PP-JM+), de las once acciones, solo han concluido la mejora de la accesibilidad del entorno urbano, con eliminación de barreras arquitectónicas, así como la reparación y mejora de todos los enlosados y suelos. Se da por iniciada pero no terminada la adecuación y mejora de los itinerarios turístico-culturales.

De aquí al 31 de julio de 2024 tendrán que desarrollar las otras once medidas que pasan, además de por la intervención en el palacio Condestable Iranzo, por la adecuación de vacíos urbanos con la adquisición de solares; la puesta en marcha de un plan de descontaminación visual; la adecuación y mejora de fachadas arquitectónicas con unificación de colores y materiales; y la eliminación de cableado e instalaciones aérea.

Además, se deberá abordar la adecuación y mejora de señalética y carteles publicitarios de los establecimientos comerciales; la mejora de zonas verdes y ajardinadas en el entorno de la Catedral; así como la mejora de la iluminación nocturna de los elementos y edificios patrimoniales.