La Junta avisa de que Andalucía acapara el 20% de las demandas de cláusula suelo en España y pide una reunión al CGPJ

Publicado 22/02/2018 15:11:00 CET

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha indicado este jueves que ha solicitado una reunión con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abordar la situación de los juzgados que tramitan las demandas por cláusulas suelo en Andalucía, teniendo en cuenta que esta comunidad autónoma acapara "el 20 por ciento" del total de dichas demandas que se ingresan "en el conjunto del Estado", y es, junto con la Comunidad de Madrid, una de las dos regiones que concentra el "mayor número" de éstas.

Además, "dos juzgados andaluces se encuentran entre los cinco juzgados de cláusulas suelo a nivel estatal con mayor carga de asuntos", y "sólo Sevilla ha ingresado más demandas que el País Vasco, Castilla-La Mancha o Galicia", según ha detallado.

Rosa Aguilar ha abordado esta cuestión en una comparecencia en comisión parlamentaria solicitada por el grupo de Podemos Andalucía para que informase sobre la dotación de personal a los 'juzgados bis' para cláusulas suelo en Andalucía.

En su comparecencia, la consejera ha precisado que, a fecha del pasado 16 de febrero, el número de demandas recibidas en los juzgados encargados de cláusulas suelo en Andalucía asciende a un total de 43.382, de las que se han incoado 29.465, y las provincias de Sevilla --con 10.471-- y Málaga --con 7.025-- se sitúan "a la cabeza de la comunidad autónoma respecto al número de demandas de cláusulas suelo recibidas desde que se instauró el plan de urgencia el pasado mes junio".

Ha indicado que "comenzamos el año con la vigencia del nuevo plan con 35.878 demandas recibidas, a fecha del pasado 5 de enero, y en un mes se han recibido 6.394 demandas en los juzgados andaluces encargados de tramitar demandas de cláusulas suelo", así como ha revelado que, "del total de demandas recibidas, se han dictado 2.716 resoluciones que ponen fin al procedimiento".

Aguilar ha argumentado que ha "hablado con el responsable de este tema" en el marco del CGPJ "para analizar la realidad que acontece en Andalucía, el futuro que nos puede deparar y qué pasos podemos dar de la mano también del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía" (TSJA), y "en ese contexto espero que podamos sentarnos", según ha confirmado.

ACUERDOS DEL CGPJ

Durante su comparecencia, la titular de Justicia se ha remontado al acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ el 25 de mayo de 2017 que aprobó la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia que a partir del 1 de junio conocerían, de manera exclusiva y no excluyente, los litigios relacionados con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

Ha detallado que el Consejo estableció en su plan los recursos humanos que "debían destinar las comunidades autónomas", y, en el caso de Andalucía, "propuso la incorporación progresiva de 44 funcionarios de refuerzo en los ocho órganos judiciales" de la comunidad autónoma, fijando su distribución por provincias y por cuerpos.

La consejera ha detallado que dichos refuerzos fueron autorizados en tres momentos y actualmente están incorporados; en concreto, doce de ellos en el cuerpo de Gestión; 23 en Tramitación y nueve en Auxilio. Además, ha puesto de relieve que la incorporación de los funcionarios se ha realizado a través de un plan de tutorización y formación que se realizó con tres convocatorias y que está "totalmente ejecutado".

Ha agregado que el 13 de noviembre del pasado año se llevó a cabo una reunión convocada por el CGPJ en la que participaron el Ministerio de Justicia y las doce comunidades autónomas con competencias transferidas --entre ellas Andalucía--, para analizar la marcha del plan de especialización de juzgados.

En esa reunión, según ha continuado Aguilar, el CGPJ "subrayó que las comunidades en general, y Andalucía en particular, habían realizado un importante esfuerzo, de forma que se había dado cumplimiento al cien por cien de lo establecido en el acuerdo en términos de medios materiales y humanos", y se presentó por parte del Consejo "una propuesta para cambiar la situación que se estaba produciendo respecto del sistema que se había arbitrado en junio, que consistía en más jueces y más letrados de la administración de Justicia".

Sin embargo, el 11 de diciembre, en otra reunión convocada nuevamente por el CGPJ, "se presentó una nueva propuesta totalmente distinta a la anterior", y unas semanas después, el pasado 28 de diciembre, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces aprobó un nuevo plan de especialización de juzgados en materia de cláusulas suelo, que ha entrado en vigor en enero con una vigencia de seis meses.

Tras detallar que dicho acuerdo argumentaba que, "debido al alto número de asuntos recibidos, era necesario atribuir a órganos especializados lo que denominaba como carga inasumible para el resto de los juzgados", la consejera ha incidido en que, en Andalucía, por parte del Gobierno de la Junta se ha dado "cumplimiento a todo lo que el CGPJ nos pidió, en materia no sólo de refuerzo, sino también de dotación de medios materiales e informáticos necesarios".

No obstante, ha admitido que la situación de estos juzgados "nos preocupa y ocupa", y ha reivindicado el diálogo como "elemento esencial", así como la necesidad de dedicar "una mirada singularizada" a Andalucía. También ha apuntado la existencia de "un problema añadido", el de que "no se acaba de hacer el nombramiento de los letrados de la administración de Justicia por parte del Ministerio de Justicia", subrayando que se trata de "un elemento clave".

PODEMOS ALUDE AL MINISTERIO

Por su parte, la diputada de Podemos Begoña Gutiérrez ha indicado que no pone en duda que la Junta haya "cumplido con lo que le exigía el CGPJ", pero ha opinado que "no es suficiente", y que "parece que no reparan en los errores".

En esa línea, ha subrayado que "se necesitan medios humanos para sacar adelante" los asuntos relativos a las cláusulas suelo, y "hay unas demandas manifiestas por parte de los juzgados y el personal" que trabaja en los mismos. Además, ha advertido de que "la resolución de procedimientos se puede retrasar hasta 30 años" por el volumen existente, y de que "esto no se soluciona sólo con más jueces y letrados de la Administración de Justicia".

Gutiérrez ha preguntado a la Junta si está "forzada a cumplir únicamente" con el CGPJ, y si tiene "la posibilidad de decir qué juzgado está atascado y necesita unos refuerzos", para así "saber si está en nuestras manos paliar de alguna manera esas deficiencias".

Igualmente, ha asegurado que el Ministerio de Justicia "tiene muchísima responsabilidad en esto, porque decide las plazas" de jueces "que se sacan", y ha alertado de las cifras señaladas.

"SITUACIÓN ESPECIAL" EN ANDALUCÍA

En su segundo turno, la consejera ha defendido que su departamento "tiene puestas las pilas, y además de las de larga duración", y ha insistido en que la Junta ha pedido al CGPJ "analizar la realidad específica de Andalucía", donde se da una "situación especial", por lo que espera que la reunión solicitada "se produzca pronto".

Ha apostillado que "no sirve de nada que nosotros podamos poner más funcionarios si no se ponen más jueces", y en todo caso ha defendido que se le dé "una buena y pronta respuesta a la ciudadanía", así como a funcionarios que "ya no dan más de sí".

En relación al Ministerio, la consejera ha indicado que si tuviera "determinación de poner más jueces y letrados de la administración de Justicia nos animaría a las comunidades autónomas", porque, sin ellos, "todo lo que se haga no va a responder a las necesidades". Además, ha enfatizado que "en su momento planteamos que era imprescindible que el Ministerio se implicara y comprometiera para que esto pudiera tener una mejor solución, pero hasta ahora no ha sido así", según ha concluido.