Junta y Ayuntamiento de Granada despiden a Pepe Habichuela, referente de la guitarra flamenca y "leyenda del arte jondo"

Archivo - El guitarrista Pepe Habichuela en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GRANADA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han lamentado este martes el fallecimiento del guitarrista granadino José Antonio Carmona, conocido artísticamente como Pepe Habichuela, al que han recordado como "un guitarrista irrepetible y una leyenda del arte jondo".

Así lo ha expresado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultada por Europa Press, después de conocerse la muerte del artista a los 82 años en Madrid, donde permanecía alejado de los escenarios desde hacía dos años a causa de una enfermedad.

En su mensaje, Del Pozo ha destacado que Pepe Habichuela "revolucionó el flamenco contemporáneo junto a Enrique Morente" y lo ha reivindicado como "puntal de una saga flamenca que sigue muy viva".

Asimismo, la alcaldesa de Granada ha recordado en sus redes que el pasado mes de abril compartió con el artista la presentación de la biografía 'Now or Never', dedicada a la figura del guitarrista Pepe Habichuela, y se ha despedido de él "desde el cariño, el recuerdo y la admiración", trasladando sus condolencias a familiares y amigos.