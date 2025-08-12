La Junta, CaixaBank y el IEF forman en 'Finanzas para Jóvenes' a más de 13.500 alumnos de 4º de ESO

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, el Voluntariado CaixaBank y el Instituto de Estudios Financieros (IEF) han formado en 'Finanzas para Jóvenes'a un total de 13.521 alumnos de 4º de ESO.

Según el balance de cierre de este curso, se han ofrecido 546 talleres impartidos en 120 centros educativos, gracias a 110 voluntarios.

Según una nota emitida por la entidad, el objetivo es fomentar la educación financiera entre los adolescentes, dotándolos de las herramientas necesarias para una gestión "responsable" de sus finanzas personales. Los voluntarios han recibido una formación previa impartida por el IEF, la cual incluye recursos pedagógicos y una metodología didáctica adaptada a estudiantes de secundaria.

El contenido del programa se ha articulado en base a cuatro bloques temáticos como la 'Administación del dinero: presupuestar, planificar y controlar gastos cotidianos'; 'Endeudamiento: tipos de deuda y consumo responsable'; 'Inversión inteligente: riesgo/rentabilidad, diversificación y finanzas sostenibles' y, por último, 'Finanzas para la vida: decisiones financieras en función de los objetivos personales'.

A nivel nacional, durante este período académico se han impartido 1.366 talleres en 273 centros educativos de diez comunidades autónomas, logrando alcanzar un total de 32.800 alumnos de 4º de ESO, gracias a la colaboración de 222 voluntarios de CaixaBank.

Como parte de la programación, se ha celebrado el 'VIII Concurso Nacional de Infografías', una iniciativa que reconoce los "mejores" trabajos en comunicación financiera creados por estudiantes. En esta edición, el segundo premio ha sido entregado al Centro Sagrada Familia Úbeda de Jaén (Andalucía).

IEF, MÁS DE 35 AÑOS DE TRAYECTORIA

Desde 2008, el IEF ha desarrollado proyectos de educación financiera básica a nivel nacional y europeo dirigidos a toda la sociedad. Con más de 35 años de trayectoria, ha formado a más de 120.000 profesionales del sector financiero y ha participado en iniciativas de la Comisión Europea. Además, es miembro colaborador del 'Plan de Educación Financiera' del Banco de España y la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), y forma parte de foros internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 'European Banking & Financial Services Training Association' (EBTN), siendo el único representante español en esta última, que agrupa a 40 institutos financieros de 32 países europeos.

CAIXABANK, COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN FINANCIERA

CaixaBank, como parte de su modelo de banca sostenible, mantiene un firme compromiso con la mejora de la cultura financiera de sus clientes y de la sociedad en general. A través de información "neutral y de calidad", busca fomentar decisiones económicas responsables.

Asimismo, este compromiso se refuerza con su participación en el 'Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera', mediante el cual promueve la divulgación del conocimiento financiero y la concienciación social.

RED SOLIDARIA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

Voluntariado CaixaBank es una de las "mayores" iniciativas solidarias de España, con 20 años de trayectoria y formada por empleado, exempleados, clientes y ciudadanos comprometidos. El objetivo es acercar la acción solidaria a toda la sociedad.

De esta manera, en el último año, con la colaboración de más de 2.500 entidades sociales y la participación de 20.200 voluntarios, ha beneficiado a más de 433.000 personas vulnerables a través de actividades de educación, digitalización, acompañamiento y medio ambiente. Esta iniciativa forma parte del compromiso de CaixaBank con el voluntariado corporativo y la respuesta a los retos sociales desde su actividad financiera.