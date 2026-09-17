La Junta cifra en 13 las muertes por golpe de calor y 30 las hospitalizaciones en Andalucía

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha cifrado este jueves en 13 las personas fallecidas por golpe de calor en la comunidad autónoma hasta el 13 de septiembre, de un total de 30 casos registrados que han requerido hospitalización, frente a los 26 casos y diez fallecimientos contabilizados durante todo 2025.

Así lo ha señalado el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en respuesta a la pregunta oral en el Pleno del Parlamento planteada por la diputada de Adelante Andalucía María Victoria Serrano sobre las medidas previstas por el Gobierno andaluz para paliar los efectos de las olas de calor.

Serrano ha advertido de que Andalucía acumula este verano "más de 430 muertes atribuibles al calor", un 172% más que el pasado año, y ha reclamado actuaciones ante unas olas de calor "cada vez más frecuentes e intensas", especialmente en los barrios vulnerables afectados por la pobreza energética y los cortes de suministro eléctrico.

Ante estas cifras, Sanz ha pedido "rigor" y ha defendido la necesidad de diferenciar entre las estimaciones de mortalidad atribuible al calor y los fallecimientos diagnosticados por golpe de calor.

"No podemos confundir las estimaciones de mortalidad atribuible al calor con los fallecimientos diagnosticados por golpe de calor, porque son dos cosas totalmente distintas", ha sostenido el consejero, quien ha explicado que el sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III realiza estimaciones estadísticas sobre el exceso de fallecimientos atribuible a las variaciones de temperatura.

En este sentido, ha recalcado que estas estimaciones "no equivalen nunca a muertes certificadas por golpe de calor", mientras que los datos registrados por el sistema sanitario andaluz reflejan hasta el 13 de septiembre 30 casos de golpe de calor, todos ellos hospitalizados, de los que 13 han fallecido.

Además, Sanz ha indicado que desde el inicio de la campaña frente a las altas temperaturas los centros sanitarios andaluces han atendido 2.193 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 1.502 se han producido en Atención Primaria y 691 en hospitales.

84.000 LLAMADAS A POBLACIÓN VULNERABLE

El vicepresidente primero ha asegurado que la Junta es "plenamente consciente del riesgo" que representan las altas temperaturas y ha defendido el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud, que permanece activado.

Sanz ha explicado que este protocolo permite anticipar los riesgos a partir de las previsiones meteorológicas y de su posible impacto sobre la salud y ha apuntado que Andalucía está dividida en 29 zonas de Meteosalud, en las que se analizan las previsiones para las siguientes 72 horas.

También ha destacado el seguimiento de las personas consideradas más vulnerables ante episodios de altas temperaturas. En este sentido, ha informado de que Salud Responde ha activado 89 campañas de seguimiento con un total de 84.000 llamadas a población vulnerable.

De ellas, unas 2.600 personas han sido atendidas por profesionales sanitarios de Salud Responde sin que hayan necesitado acudir posteriormente a los servicios de urgencias.

Por ello, Sanz ha defendido que la respuesta de la Junta frente a las altas temperaturas estará basada en "la prevención, la vigilancia y, sobre todo, la anticipación".

ADELANTE ADVIERTE DE LA POBREZA ENERGÉTICA

Por su parte, Serrano ha centrado parte de su intervención en los efectos de la pobreza energética durante los meses de verano y ha sostenido que en Andalucía hay personas que no pueden asumir el coste del aire acondicionado o que padecen cortes del suministro eléctrico durante episodios de temperaturas extremas.

"Aquí en Andalucía la pobreza energética no está matando de frío, aquí nos morimos de calor", ha afirmado la parlamentaria, quien ha señalado que estos problemas se concentran especialmente en barrios con rentas bajas.

En concreto, ha citado el Polígono Sur, Torreblanca y Su Eminencia, en Sevilla, así como la zona norte de Granada y distintas pedanías y áreas rurales del interior de Andalucía, para sostener que "la pobreza energética en Andalucía también tiene código postal".

Serrano ha reprochado al Ejecutivo autonómico que se limite a "instar" a las compañías eléctricas a realizar inversiones y ha preguntado cuántas sanciones ha impuesto la Junta a Endesa por posibles incumplimientos de sus obligaciones de suministro y cuántas inspecciones ha llevado a cabo.

Sanz ha replicado a estas críticas señalando que las competencias en materia eléctrica a las que hacía referencia la diputada corresponden al Estado. "Cómo que no queremos controlar, es que es competencia del Estado", ha respondido.

La diputada de Adelante ha reclamado finalmente al Gobierno andaluz que deje de "instar" y comience a "exigir" soluciones, así como un plan de inversiones para los barrios vulnerables ante las altas temperaturas y los problemas de suministro eléctrico.