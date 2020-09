Junta cifra en un 4,5% el apoyo del profesorado a la huelga y sindicatos lo elevan a alrededor del 60%

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte ha cifrado en un 4,5% de media el seguimiento este viernes entre los 107.269 docentes de centros públicos de la huelga por una educación "presencial y segura", mientras que los convocantes, CCOO, Ustea y CGT-A, junto a CNT, estudiantes y Ampas, lo elevan a alrededor del 60%, más del 70% del profesorado de Infantil y Primaria y del 50% de Secundaria y FP.

Así, el departamento que dirige Javier Imbroda ha indicado que, según los datos provisionales obtenidos del Sistema Séneca, sobre las 11,00 horas, de los 48.952 maestros de centros de Educación Primaria, 4.534 han secundado la huelga, lo que supone un 9,3% del total, mientras que en Secundaria, la secundan 224 de los 51.539 profesores que hay en centro públicos, un 0,4%.

Por su parte, CCOO y Ustea destacan "la alta participación" en esta huelga educativa de los trabajadores de los centros educativos que exigen medidas "reales" contra el coronavirus en las aulas andaluzas.

Así, en un comunicado, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, indica que "los datos recabados por su organización sindical señalan que los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos están manifestando con claridad y contundencia que con los recursos de que disponen los centros no es posible desarrollar la actividad docente con seguridad".

En este sentido, CCOO informa que más del 70% del profesorado de Infantil y Primaria está secundando la huelga en Andalucía, "a pesar de que Educación haya decretado unos servicios mínimos abusivos de hasta ocho docentes por centro". A su vez, "y pese a que Educación ha dificultado la participación del profesorado de los institutos al autorizar que las clases de Secundaria y FP comiencen el próximo lunes, más del 50% del profesorado de estos niveles educativos no ha acudido en el día de hoy a sus centros", ha añadido.

Asimismo, el sindicato precisa que más del 30% del Personal de Administración y Servicios, especialmente el personal educativo de las escuelas infantiles de primer ciclo y de atención al alumnado de Educación Especial, están secundando esta huelga.

Igualmente, CCOO destaca que "masivamente" el alumnado no ha acudido a los centros educativos, "lo que evidencia el rechazo de toda la comunidad educativa a la medidas restrictivas e insuficientes que está llevando a cabo el Gobierno andaluz en los centros educativos ante el coronavirus".

Ante el "éxito" de la huelga, Molina exige que "la Consejería de Educación negocie medidas eficaces que reduzcan la ratio, que garanticen el distanciamiento social y la desinfección de las instalaciones educativas, dotando a los centros educativos de las plantillas necesarias de profesorado y de PAS".

Para Molina la exigencia de toda la comunidad educativa "es clara". "La Junta de Andalucía debe invertir los 384 millones que le han sido transferidos específicamente para educación y priorizar sus propios presupuestos en una cuestión que afecta no sólo a la educación, sino a toda la sociedad andaluza en tanto que los centros educativos son espacios con una incidencia directa en toda la población", afirma.

"Esta huelga supone un punto de inflexión que debe atender la Consejería de Educación. CCOO no cejará en su empeño hasta lograr que Educación asuma con responsabilidad la grave situación que estamos viviendo", afirma con contundencia Molina.

Por su parte, en un comunicado, Ustea ha señalado que el conjunto de la comunidad educativa "ha dicho basta ante la aberrante y preocupante situación que sufre la educación pública en Andalucía", y que "a la falta de recursos y medios para poder llevar a cabo una educación presencial de calidad y segura, que no deje a nadie atrás, se suma una serie de despropósitos que van desde cientos o miles de aulas con ratio ilegal, numerosos centros que, tras una semana con el alumnado ya incorporado, aún no tienen las plantillas ordinarias completas, contrataciones de refuerzos Covid con fecha de finalización en diciembre, falta de profesionales destinados a la atención a la diversidad, hasta la más absoluta desprotección del profesorado especialmente sensible a la exposición al Covid-19".

Desde Ustea "consideramos que la jornada de movilización ha sido un éxito y es una advertencia clara para el Gobierno de Andalucía y para la Consejería de Educación, que tiene que dar su brazo a torcer y dejar de escatimar esfuerzo y recursos para la educación pública, que viene sufriendo un abandono secular y unas carencias estructurales profundas tras años de recortes". "La Comunidad Educativa ha dejado claro que no aceptaremos regateos indecentes sobre la base de nuestra salud y nuestras vidas", manifiesta.