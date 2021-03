Junta condiciona actuar en la iglesia de Santo Domingo de Jaén a renovar su cesión y aclarar el futuro de la manzana

JAÉN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía condiciona el proyecto para culminar la rehabilitación de la iglesia de Santa Catalina Mártir de Jaén --más conocida como de Santo Domingo por formar parte del convento de los Dominicos-- a la renovación de su cesión por parte de la Diputación y a la concreción del futuro de "toda la manzana", en la que hay que resolver la ampliación del Archivo Histórico y el destino del solar de Los Uribe.

Así lo ha señalado a Europa Press el delegado territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, quien ha puesto de relieve la "complejidad" sobre tres parcelas en las que están implicadas las administraciones local, provincial, autonómica y estatal, ya sea en titularidad, gestión o con petición de uso.

De este modo, el Archivo Histórico Provincial, ubicado en el convento de Santo Domingo, es titularidad de la Diputación, cedido al Estado con un acuerdo que "parece que ya ha cumplido" y gestionado por la Junta. La iglesia anexa de Santo Domingo es titularidad de la Diputación, aunque cedida desde 1992 a la Consejería de Cultura "para su puesta en valor y para ampliar el archivo prioritariamente". Por su parte, la parcela donde estaba el antiguo palacio de Los Uribe es de titularidad autonómica y tanto el Ayuntamiento como el Ministerio de Cultura la han señalado para distintos fines.

Según ha explicado Estrella, cuando se produjo el cambio de gobierno en la Junta advirtió que "la obra (de rehabilitación) no se había hecho" y la cesión de la iglesia "es por 30 años" desde la firma de la escritura pública en 1996, de modo que cumplirá en 2026. Al respecto, ha defendido que una inversión importante de la Junta, de unos tres millones de euros por parte, para la última fase de su recuperación requiere "un nuevo marco jurídico".

"Una nueva cesión de otros 30 años que permita que la inversión de la Junta se pueda rentabilizar para la ampliación del archivo y también como espacio cultural, que estamos dispuestos, entre Junta y Diputación con un uso compartido", ha comentado sobre esa actuación que culminaría la recuperación del templo, en base al convenio de 2018 entre ambas administraciones que preveía 3,6 millones financiados al 80 y el 20 por ciento, respectivamente.

Además, a finales de 2019, el Ministerio de Cultura comunicó la necesidad de ampliación del Archivo Histórico ante los "problemas de espacio" que presenta. Tras una visita de sus técnicos, "tomaron nota de Los Uribe" como "un buen sitio para ampliarlo". El delegado ha señalado que esta expansión, "teniendo en cuenta iglesia de Santo Domingo y como paso obligatorio" al citado solar, aparece en los PGE de 2021.

MUSEO

Sin embargo, esta misma parcela de la Junta la ha solicitado también el Ayuntamiento para construir el Museo de la Ciudad, planteando llevar el archivo al solar del APA III, también de titularidad autonómica a través de AVRA. Por ello, se está pendiente de "una reunión a cuatro bandas" con todas las administraciones implicadas. Estaba fijada de forma telemática a mediados de febrero, pero se ha pospuesto a petición del Ministerio para "ver in situ la situación que se ha planteado".

Así las cosas, Estrella ha señalado dos condiciones 'sine quanon' para intervenir en la iglesia de Santo Domingo: "solventar la situación del Archivo Histórico Provincial" y "crear un nuevo marco jurídico que dé continuidad a las obligaciones de las partes y que permita una gestión cultural del espacio que se pone en valor", incluyendo la posibilidad, de cubrir la ampliación del archivo en la zona colindante al convento.

De esta forma, la recuperación del templo no parece cercana y, de hecho, ni siquiera se ha elaborado el proyecto. "El primer paso para poder hacer el proyecto de obra tiene que ser el plan de usos, que no hemos podido hacer porque no sabemos todavía cómo va a quedar", ha manifestado no sin incidir en la necesidad de dialogar y analizar cómo dar respuesta conjuntamente a una situación que "no es fácil".

Lo que sí se ha llevado a cabo recientemente en la iglesia de Santo Domingo ha sido unas obras de emergencia con cerca de 100.000 euros de inversión. En el marco de estos trabajos, en la cata arqueológica aparejada, el pasado verano se descubrieron restos de un pórtico que podría pertenecer al antiguo conjunto palaciego islámico ubicado en la zona, de época almohade.

VIEJA RECLAMACIÓN

Se trata de un inmueble cerrado en 1972 y situado en pleno casco histórico de la capital, muy cerca de otros atractivos patrimoniales como los Baños Árabes y el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, cuya recuperación y puesta en valor viene reclamado la ciudadanía desde hace mucho tiempo.

Se planteó, por ejemplo, como sede de los materiales elaborados para la exposición de 1992 'La arquitectura del renacimiento en Andalucía: Andrés de Vandelvira y su época' o, después, para acoger la muestra itinerante 'Andalucía Barroca', con la que Junta anunció que se reabriría y que al final se pudo ver en la Catedral entre finales de 2008 y principios de 2009.

Por tanto, pese a haber sido objeto de diversas intervenciones en estos años que han sumado cerca de dos millones de euros, sigue pendiente finalizar la rehabilitación. De hecho, en 2018, la Consejería de Fomento y Vivienda y la Diputación de Jaén firmaron un convenio marco de colaboración para concluir precisamente la recuperación de la antigua iglesia con cargo al uno por ciento cultural autonómico.

El acuerdo implicaba una inversión de 3,6 millones de euros, de los que el Gobierno andaluz asumiría el 80 por ciento y la Administración provincial, el 20 por ciento restante, si bien su ejecución está condicionada ahora a las cuestiones referidas por el delegado territorial.