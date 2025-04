La Junta convoca tres bolsas de empleo para reforzar Veiasa, que alcanzará los 1.250 inspectores de ITV en verano

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha anunciado que este miércoles se han publicado tres convocatorias de empleo para cubrir plazas de personal administrativo, técnico e inspector en la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), con el objetivo de reforzar el servicio durante el periodo estival. En total, se incorporarán 1.250 inspectores a las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Paradela ha realizado este anuncio en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del grupo parlamentario Por Andalucía Esperanza Gómez durante una comisión parlamentaria, seguida por Europa Press. El consejero ha señalado que los perfiles requeridos para estas contrataciones deben contar con una cualificación específica, "difícil de encontrar para periodos tan breves".

En este contexto, el consejero ha explicado que existen limitaciones derivadas del diseño físico de las estaciones, condicionado por la normativa vigente y el año de construcción. "En algunos casos, las plantas tienen una longitud de 100 metros, mientras que en otras apenas alcanzan los 40 metros, lo que condiciona su capacidad operativa", ha detallado.

Asimismo, ha indicado que "en periodos normales se asignan unos dos inspectores por línea, cifra que puede aumentar a tres o cuatro durante las fechas de mayor demanda". No obstante, ha advertido que "en ciertos casos no es posible aumentar el número de inspectores porque, físicamente, no cabe más personal en la línea, por lo que, aunque se quisiera contratar más personal, no habría espacio disponible para ello".

En relación con la distribución de las inspecciones técnicas de vehículos en Andalucía, el consejero ha señalado que esta "no es homogénea" a lo largo del año, ya que durante el periodo estival se registra un notable aumento de la demanda, especialmente en agosto, al ser el mes "con mayor número de desplazamientos por carretera".

En este sentido, Paradela ha explicado que, de cara al ejercicio 2025, se prevé un incremento de las solicitudes de inspección del 20% por encima del promedio mensual en julio, y del 15% en agosto. "Mientras que la previsión para mayo se sitúa en torno a las 300.000 inspecciones, en los meses de julio y agosto se esperan aproximadamente 400.000, lo que supone un aumento del 33 % en menos de sesenta días", ha destacado.

UN TOTAL DE 176 TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS EN VERANO

Por este motivo, el consejero ha indicado que "desde el inicio del ejercicio se diseñó un plan de contratación para atender la demanda prevista durante el periodo estival". Según ha detallado, este plan contempla la incorporación de 176 trabajadores fijos discontinuos entre mediados de junio y la tercera semana de agosto en 52 estaciones de ITV, de los cuales 155 continuarán prestando servicio hasta finales de septiembre.

Asimismo, ha explicado que, para cubrir sustituciones por vacaciones, se prevé la contratación de personal eventual, con una media de 81 inspectores distribuidos en 62 estaciones desde el 16 de junio hasta finales de septiembre. Además, Paradela ha añadido que Veiasa también contempla la contratación de personal eventual adicional para cubrir ausencias imprevistas del personal habitual, ya sea por permisos retribuidos, incapacidades temporales, licencias u otras causas no planificadas durante ese periodo.

En total, el consejero ha estimado que, al igual que en años anteriores, Veiasa alcanzará una media de hasta 1.250 inspectores durante el verano, sumando tanto personal fijo discontinuo como eventual. Además, ha asegurado que, con esta planificación, "se garantiza la realización del 100% de las inspecciones previstas", aunque ha reconocido que "es inevitable que se registren ciertos tiempos de espera para la reserva de citas, especialmente en los meses de julio y agosto".