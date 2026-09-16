La Junta y Covap informan a ganaderos de bovino de leche sobre la disminución de la producción

Archivo - Vacas lecheras paciendo con la planta láctea de Covap al fondo. - COVAP - Archivo

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Covap) han convocado este miércoles a ganaderos de bovino de leche para informarles sobre la sospecha de una enfermedad que ha provocado la disminución de la producción de leche en algunas explotaciones ganaderas de la provincia de Córdoba.

Desde la Consejería han detallado en una nota que "se realiza un seguimiento de esta posible enfermedad, sin importancia para la salud pública al no transmitirse a las personas". Si bien, "la recuperación en las explotaciones afectadas se produce con cierta celeridad", han afirmado.

Ante las primeras sospechas, se va a informar en la reunión de este miércoles a los ganaderos de leche del Valle de los Pedroches sobre "la sospecha de esta enfermedad, que afecta únicamente al ganado bovino", así como también sobre su control.

Se les va a trasladar las medidas de manejo recomendadas, "fundamentalmente la aplicación de repelentes específicos frente a culicoides para reducir la exposición del ganado a la picadura de estos insectos, que podrían ser transmisores de la enfermedad por la forma de difusión producida hasta el momento".

Desde la Consejería, a través de la Delegación Territorial y de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAS), se mantiene "un contacto permanente con los ganaderos y la cooperativa de la zona con el fin de hacer un seguimiento continuo de la evolución de la situación".

La Consejería de Agricultura, que informará de cualquier novedad relevante, ha tomado muestras para confirmar la posible enfermedad en el laboratorio nacional de referencia.