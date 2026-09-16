Junta cree que la ministra de Igualdad debería estar "más preocupada por el mal funcionamiento" de pulseras antimaltrato

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, durante la rueda de prensa. A 16 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el Consejo de Gob - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha considerado este miércoles que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, debería estar "más preocupada" por el "mal funcionamiento" de las pulseras antimaltrato que por el contenido del acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox en Andalucía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, así se ha pronunciado la vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, tras ser preguntada por el hecho de que Ana Redondo remitiera el pasado mes de agosto una carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la que se solicitaba una reunión urgente y una rectificación tras ceder a Vox competencias en atención a las víctimas de género en la comunidad autónoma.

Precisamente, este miércoles, Ana Redondo ha presidido en Sevilla la reunión de un nuevo Comité de Crisis para analizar los últimos asesinatos machistas de julio y agosto. Al término de la reunión, en declaraciones a los medios de comunicación, Redondo tachado de "sinsentido" que Vox tenga las competencias sobre las unidades de valoración forense, que son las que valoran el riesgo de que una mujer sea víctima de violencia de género. "Me parece un sinsentido que una competencia como las unidades de valoración forense se deje en manos de un partido negacionista. Es incoherente de raíz, no se sostiene", ha remarcado la ministra.

Carolina España ha manifestado que le extraña que la ministra "no se preocupe por el mal funcionamiento de las pulseras de los maltratadores".

"Debería de estar preocupada por ese tema que sí, de verdad, es importante y afecta a las mujeres de una forma trascendente", ha agregado la vicepresidenta de la Junta.