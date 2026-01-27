Junta cree "papel mojado" el acuerdo del Ministerio sobre el Estatuto Marco sanitario, "de espaldas" a médicos y CCAA

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, este martes en declaraciones a los medios en Cazorla (Jaén) sobre el proyecto del nuevo centro de salud. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

CAZORLA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado este martes como "papel mojado" el acuerdo del Ministerio de Sanidad sobre el Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud al argumentar que carece del "soporte de la memoria jurídica y económica", así como por el agravante de que se ha elaborado sin el apoyo de los médicos "y de espaldas a comunidades autónomas", por lo que ha inferido que esta iniciativa supone "el último despropósito" del Ministerio y "un paripé en directo".

En declaraciones a los medios de comunicación en Cazorla (Jaén) sobre la construcción del nuevo centro de salud de este municipio, Sanz ha considerado el anuncio de huelga por los profesionales médicos en respuesta a esa firma entre el Ministerio y sindicatos del sector se trata de "una huelga contra el gobierno que pagamos los andaluces" al tiempo que ha expresado "apoyo a los profesionales y a las reivindicaciones".

El Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) alcanzaron este lunes un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley del Estatuto Marco, que deberá pasar por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.

El documento pasará en primera vuelta al Consejo de Ministros, que autorizará el inicio formal de su tramitación. A partir de ese momento, se solicitarán los informes preceptivos a los ministerios con competencias afectadas, entre ellos Hacienda, Economía, Función Pública y Seguridad Social, y se analizará en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

Posteriormente, será aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso para su tramitación legislativa.

El consejero de la Presidencia ha señalado que la repercusión de la huelga de los médicos tendrá "consecuencias asistenciales" para los andaluces aun cuando se ha reafirmado en la idea de que "es una huelga contra el gobierno de España", ante lo cual ha exigido a la ministra Mónica García que "no de por cerrado una negociación ni presuma de un acuerdo que deja fuera los médicos que son parte esencial del acuerdo".

Ha apuntado que esa propuesta parte del déficit de carecer de "soporte de memoria jurídica, de memoria técnica y de memoria económica" por lo que ha inferido que entraña "un paripé en directo" la fotografía de la firma de la ministra de Sanidad del acuerdo con la premisa de que "no se puede firmar un Estatuto Marco sin contar con los médicos, pero también sin contar con las comunidades autónomas", por lo que ha blandido en este punto que se trata de "las competentes en gestión sanitaria".

"No es el mejor marco para negociar y cerrar acuerdos excluir a los médicos y excluir a las comunidades autónomas", ha insistido aquí el consejero de Sanidad, quien ha apuntado la exclusión de otros ministerios, entre los que ha mencionado los departamentos de Seguridad Social y Hacienda.

De este conjunto de reproches ha lamentado Sanz "que se sigue ninguneando y despreciando a los profesionales sanitarios", además de "una falta de diálogo y de acuerdo con todas las partes del sector", mientras ha señalado que "la ministra presume de reuniones y dice que los firmantes sí son leales al sistema", antes de preguntarse sobre esa afirmación si "los médicos no son leales al sistema o las comunidades autónomas que gestionamos el sistema sanitario no somos leales".

"Las cosas no se han hecho bien y esta forma de gobernar lo que provoca son numerosas huelgas que reducen las capacidades de la asistencia sanitaria", ha remachado su reflexión el consejero de Sanidad.

Ha reclamado a Mónica García "responsabilidad y reacción" con la petición de que "no se conforme con el papel mojado que ayer" con el agravante de "dar por cerrada una negociación que ha excluido a los médicos y a las comunidades autónomas".