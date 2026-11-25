Los consejeros Manuel Gavira, Carolina España y Rocío Díaz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno andaluz este miércoles, 25 de noviembre. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha criticado este miércoles la ausencia de representantes de los grupos parlamentarios de izquierda en el acto institucional que con motivo del día para la eliminación de la violencia de las mujeres que se conmemora este 25 de noviembre ha organizado la Junta de Andalucía ante el Palacio de San Telmo, y se ha preguntado al hilo de ello si dichas formaciones "van a utilizar la violencia de género con fines electorales".

Así lo ha cuestionado la también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas sobre la ausencia de representantes del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía en dicho acto institucional por la jornada del 25N.

Carolina España ha querido dejar claro que a este acto "han estado invitados" tanto "los agentes sociales como también políticos, porque se ha invitado a todos los grupos parlamentarios", pero, "curiosamente, no ha venido nadie de la Subdelegación" del Gobierno, ni "tampoco ningún parlamentario de la izquierda", que "otros años sí han asistido a este acto", según ha puesto de relieve.

"Nos extraña", y "nos preguntamos qué ha pasado este año", ha continuado comentando la consejera portavoz, quien en ese punto ha cuestionado si es que esa ausencia se debe a que hay elecciones generales "dentro de unos días", el próximo domingo, 29 de noviembre, tras lo que se ha preguntado si dichos grupos de izquierda "van a utilizar la violencia de género con fines electorales".

"Allá ellos", ha apostillado antes de subrayar que por parte del Gobierno andaluz se estará "siempre al lado de las mujeres, y protegiendo" a este colectivo, "a cinco días y a cinco años de las elecciones", así como que no entienden "la ausencia institucional y política de los grupos de izquierda" en dicho acto.

Por otro lado, al vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, le han preguntado por su asistencia a este acto, si se debía a su nueva responsabilidad en el Gobierno andaluz tras el pacto firmado entre PP-A y Vox para esta legislatura.

El también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local ha respondido que no es su "primer 25N en San Telmo", porque ya había asistido en años anteriores a un acto de este tipo, antes de integrarse en el Gobierno andaluz, y cuando formaba parte de la oposición como dirigente de Vox, según ha recordado.