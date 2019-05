Junta critica la baja ejecución en vivienda del anterior gobierno y PSOE-A habla de datos "manipulados y tergiversados"

Publicado 02/05/2019 18:40:24 CET

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, Marifrán Carazo, ha criticado la baja ejecución en materia de vivienda por parte del anterior gobierno socialista, a lo que el PSOE-A ha respondido acusando a la titular del ramo de ofrecer datos "manipulados y tergiversados".

Así se ha pronunciado la titular del ramo ante el Pleno del Parlamento andaluz, donde ha comparecido a petición propia, a fin de valorar el nivel de ejecución del Plan de Vivienda y Rehabilitación de la Junta 2016-2020, "en el que nos hemos encontrado muchos entuertos".

Carazo ha comenzado su intervención indicando que Andalucía no contó con un Plan de Vivienda entre 2013 y 2016 y que el Ministerio de Fomento alcanzó un acuerdo de colaboración con la Junta para la ejecución del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas.

A través de dicho acuerdo, firmado en septiembre de 2014, se preveía destinar casi 179 millones al Plan de Vivienda, de los que 137,6 millones los comprometía el Ministerio y otros 41,3 millones, la Junta. Si bien, la administración andaluz solo consiguió ejecutar el 62 por ciento, ha señalado la consejera.

Junto a ello, ha destacado que el Plan Estatal de Vivienda se prorrogó y en 2017 el Ministerio se comprometió a aportar casi 60 millones más para actuaciones en alquiler y rehabilitación. El plazo limite para las justificaciones de los compromisos financieros finalizó el pasado 31 de octubre y la Junta solo ha logrado justificado algo más de 30 millones.

Ello supone, ha señalado Carazo, una ejecución del 51 por ciento, a finales del 2018. "Lógicamente el Ministerio no le transfirió al anterior gobierno la cantidad sin ejecutar por lo que tenemos que decir alto y claro que Andalucía ha perdido más de 29 millones para estos programas", ha afirmado la titular del ramo, quien ha subrayado que este no es el único caso de baja ejecución presupuestaria.

Tras apuntar que este caso de baja ejecución "no es el único", la consejera ha dicho que también al afecta al vigente, al Plan de Vivienda 2016-2020, cuyo nivel de ejecución hasta 2018 tiene "muchas lagunas".

Entre algunos de los programas mencionados, Carazo ha destacado que cuando llegó a la Consejería el balance del programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler, que tenía una inversión prevista de dos millones para 2017 y 2018, "era cero, no había objetivo ni presupuesto ejecutado y ni siquiera se había producido la convocatoria". Si bien, este nuevo gobierno ha activado los trámites.

También ha señalado Carazo que el programa de intermediación para ayudar a los propietarios de viviendas para que apuesten por el alquiler ha sido un "rotundo desastre" porque la última convocatoria que comenzó el pasado mes de octubre no ha recibido ninguna solicitud, "por lo que hay que reconsiderarlo para el nuevo plan de vivienda".

Ha destacado que el programa de ayudas a adquirientes acumula "un gran retraso", con resoluciones pendientes desde 2011 y que el plan relativo a la autoconstrucción de viviendas protegidas no se había ejecutado "absolutamente nada", así como tampoco lo presupuestado para el plan destinado a la infravivienda.

PSOE-A: "LA HOJA DE SERVICIO DEL PP ES LAMENTABLE"

Para posicionar al PSOE-A, Beatriz Rubiño ha destacado la "consolidada tradición de planes de vivienda en Andalucía por la implicación de los gobiernos socialistas", a la par que ha acusado a la consejera de "dar datos tergiversados y manipulados" sobre la anterior gestión y advertir de sus "intenciones" por haber eliminado la palabra vivienda de su Consejería.

Con eso, a su juicio, "queda claro cual es objetivo del Gobierno del cambiazo", cuando ha acusado al PP de "vender a fondos buitres" y considerar que "poco puede hablar este gobierno de vivienda protegida cuando su hoja de servicio es lamentable". Ha puesto en valor las medidas adoptadas por el PSOE-A en materia de vivienda antes de insistir en que el Ejecutivo del PP-A y Cs "miente y manipula".

Diego Crespo, de Adelante Andalucía, ha avisado de que "por muy bonito que sea un plan de vivienda si no hay voluntad política para permitir el acceso a una vivienda digna y para que no haya desahucios sin alternativa habitacional, no darán ningún resultado". Tras asegurar que los avances en este marco han sido gracias la lucha en la calle, también se ha referido a los alquileres para censurar que "se priorizan las ayudas al alquiler a los altos cargos" antes que a andaluces en situación de vulnerabilidad.

En nombre de Vox, el portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, ha lamentado que "se gasta más en legislar que en las ayudas propiamente dichas", a la par que ha considerado que "es el momento de replantear la situación aunque vinculen los planes actuales" y "buscar otro tipo de fórmulas, como colaboraciones público-privadas". "Hacer planes con enunciados grandilocuentes que afectan a pocas viviendas no sirven para mucho", ha sostenido antes de animar a trabajar de manera decidida "para que el acceso a una vivienda digna no sea solo un enunciado".

Por el PP-A, Juan Bueno ha hecho hincapié en que del 2012 al 2016 "el Gobierno socialista no elaboró ningún plan de vivienda y no ha explicado por qué", de modo que durante esos años "la política de vivienda no mereció la atención del anterior Ejecutivo". "La desidia del gobierno socialista se apoderó de asuntos tan importantes como el fomento del alquiler o los desahucios", ha lamentado antes de acusar al PSOE-A de "maquillar y falsear datos" en este marco.

Por último, el diputado de Cs Juan de Dios Sánchez, que ha pedido planes "realistas y que se cumplan" porque es mejor "atender a pocas viviendas que a ninguna como hizo el PSOE-A", ha incidido en que a Andalucía "no le han sobrado recursos externos sino pésimos gestores que ha estado preocupados por otros asuntos". "Cada vez que se analiza un plan del Gobierno socialista se encuentra falta de ejecución y pérdida de inversión que se traduce en perjuicio de todos los andaluces", ha zanjado.