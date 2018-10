Junta critica que Cs "cambia de opinión cada 24 horas": "Hay que ser casi hermeneuta" para entender su estrategia

Publicado 30/10/2018 13:35:14 CET

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha criticado este martes que Ciudadanos (Cs) "cambia de opinión cada 24 horas", después de que el partido naranja haya decidido desbloquear en el Congreso de los Diputados la reforma que busca acabar con el poder de veto del Senado a la senda de déficit, de ahí que haya considerado que "hay que ser casi hermeneuta" para entender la estrategia de la formación política que lidera Albert Rivera.

Así se ha pronunciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, al ser preguntado por los periodistas si este cambio de postura de Cs en el plano estatal puede interpretarse como un intento de acercamiento al PSOE en vista a la proximidad de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre en Andalucía.

Blanco, que ha dicho no compartir que haya un acercamiento entre ambas fuerzas en virtud de las declaraciones que han hecho en los últimos días dirigentes de Cs, ha advertido de que "hay que ser un excelente analista político, interpretador y casi hermeneuta de lo que quiere hacer Cs, porque cambia de opinión cada 24 horas".

"Me rindo, no soy capaz de decir qué querrá hacer o cuál es ahora la estrategia de Cs el ámbito nacional", ha proseguido el portavoz del Gobierno Susana Díaz, que sí ha insistido en que no tiene la sensación de que Cs, al cambiar su postura para que se pueda aprobar el techo de gasto, busca un acercamiento al PSOE-A.