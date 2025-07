Junta critica que PSOE-A no quiere "consenso" sobre Defensor del Pueblo y Oficina Antifraude: "Ellos sabrán"

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha criticado este miércoles que el PSOE-A no quiera "consenso" sobre los nombramientos para el Defensor del Pueblo Andaluz y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), cuando el PP-A ha presentado sendas propuestas de personas con "un reconocimiento profesional importante" y ha mantenido "diálogo" con los partidos de la oposición.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Carolina España ha manifestado que lo que le gustaría al Ejecutivo autonómico es que hubiera "consenso" entre todos los partidos y ha expresado que no se entiende "muy bien qué está ocurriendo" con determinados partidos como el PSOE-A.

"Nos sorprende que el PSOE-A diga ahora que no había diálogo, cuando realmente ha habido diálogo", ha dicho España, quien ha agregado que es sorprenden que se opongan al nombramiento para esos cargos --Rosario García (Defensora del Pueblo Andaluz) y Francisco de Paula Sánchez Zamorano (OAAF)-- de unas personas que tienen un "reconocimiento profesional importante".

Ha señalado que, concretamente, sorprende que el PSOE-A se "oponga" a alguien que es presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García, como nueva Defensora del Pueblo Andaluz.

"Todo indica que parece que está recibiendo órdenes para que no se alcance un consenso entre los diferentes grupos parlamentarios, porque no se puede entender que, con esos currículums y con ese diálogo, al final, el PSOE no atienda y no quiera llegar a un consenso", ha indicado España, quien ha añadido que los socialistas "sabrán qué camino están siguiendo, qué órdenes están siguiendo y a dónde van a llegar".