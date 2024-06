Junta critica la "salida en tromba" del PSOE a intentar "blanquear" el caso ERE llegando al "bulo" del archivo por el TC

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha criticado este martes la "salida en tromba" de dirigentes del PSOE a "intentar blanquear" el caso de los ERE tras las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) en relación con los recursos planteados por los exaltos cargos socialistas condenados en la causa llegando a difundir el "bulo" de que el TC había archivado el caso.

Fernández-Pacheco se ha pronunciado de este modo tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno al ser preguntado en rueda de prensa por los últimos borradores de sentencia a cargo de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, que propone exonerar la malversación por la que se condenó a seis años de cárcel a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y a siete años de prisión al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Tras dejar claro que la Junta es "extremadamente respetuosa con las instituciones del Estado", el portavoz del Gobierno andaluz ha llamado la atención sobre la "secuencia de acontecimientos" registrada desde que "en plena campaña electoral el presidente del Gobierno adelanta en el municipio de Benalmádena un fallo del TC diciendo que Magdalena Álvarez fue víctima de la derecha y de la ultraderecha y qué casualidad que unos días después el TC confirma las palabras de Pedro Sánchez, algo que hasta ahora no había pasado nunca".

"Tampoco había pasado nunca que el TC entrara como si fuera un tribunal de casación a reescribir casos de corrupción en España", ha añadido Fernández-Pacheco, que ha explicado que la "tercera etapa" de la secuencia de acontecimientos ha sido la "salida en tromba del PSOE a intentar blanquear el que, diga lo que diga Pedro Sánchez, va a seguir siendo el mayor caso de corrupción de la historia de España, en el que se robaron más de 680 millones de euros, que eran de los parados andaluces y que todos sabemos dónde acabaron".

Ha criticado especialmente la "desvergüenza de algunos dirigentes" socialistas que exigen al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "pida perdón" a los condenados en el caso ERE. "Perdón tienen que pedir los que se gastaron el dinero de los parados andaluces en prostitutas y en drogas y los que intentan blanquear todas esas atrocidades. Porque ningún caso de corrupción ha llevado a la condena de dos presidentes, un vicepresidente y cinco consejeros de la Junta de Andalucía", ha subrayado.

"¿DÓNDE ESTÁN LOS 680 MILLONES?"

Tras recordar que "todavía quedan cien causas por juzgar" en el caso ERE, Fernández-Pacheco ha preguntado "a todos aquellos que dicen que no existió el caso ERE y que nada más está en la mente de la derecha y la ultraderecha dónde están los 680 millones de euros" y ha garantizado que el actual Gobierno andaluz "seguirá luchando con todas las fuerzas para recuperar hasta el último céntimo del dinero que era de los parados andaluces y que se destinó a crear una red clientelar que permitiera al PSOE seguir ganando elecciones en Andalucía".

Preguntado por si cuestiona la imparcialidad del TC en este caso, el portavoz del Ejecutivo andaluz ha recordado que el TC es un órgano "que no forma parte del Poder Judicial, que en España tiene su culmen en el Supremo" y que ahora mismo "tiene una serie de mayorías bastante evidentes" que lleva a magistrados de la minoría actual a alertar "respecto al prestigio que está teniendo el TC con las últimas decisiones que se están adoptando".

"A mí personalmente me ha llamado poderosamente la atención que, por ejemplo, el presidente del TC, que fue fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez, pues no se abstuviera en la votación. O que el señor Juan Carlos Campos, que ha sido secretario general de Relaciones con el Parlamento en la Junta de Andalucía y ministro de Justicia en el Gobierno de España con el PSOE, al que se le conoce una manifiesta amistad con alguno de los condenados por el caso ERE, no se haya abstenido en este caso. Y sobre todo lo que me llama poderosísimamente la atención, y creo que no sólo a mí sino a muchísimos españoles, es que Pedro Sánchez en un mitin del PSOE adelantase el fallo del TC", ha recalcado antes de concluir que "todos esos indicios nos pueden llevar razonablemente a pensar que hay cierto manoseo de la institución por parte del Gobierno".