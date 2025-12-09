La Junta da el escarabajo de la ambrosía por "prácticamente" controlado en Granada pero pide no "bajar la guardia"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, de frente en la imagen, ha visitado distintas intervenciones para el uso de aguas regeneradas - JUNTA

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía da por "prácticamente controlada" la situación que ha provocado en los últimos meses la presencia del escarabajo de la ambrosía en fincas de agrícolas de la Costa Tropical, en la provincia de Granada, si bien "nunca hay que bajar la guardia" ante este tipo de plagas que cada vez de forma más frecuente afectan a agricultura y ganado.

A preguntas de los periodistas en Almuñécar, en la costa de Granada, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha visitado este martes la obra de optimización del uso de las aguas regeneradas de los terciarios y la intervención de mejora en regadío de la estación depuradora de La Herradura, ha citado datos de la Delegación Territorial en la provincia para actualizar la situación en torno a este organismo nocivo.

Según la información facilitada por Fernández-Pacheco, los técnicos de la Delegación han sugerido "la posibilidad de empezar a retirar parte de las trampas que se ubicaron en las explotaciones agrícolas porque hace tiempo que ya no se captura ningún escarabajo". De este modo, el trabajo técnico de la mano de los agricultores "está dando sus frutos y este insecto que tanto daño nos estaba haciendo por fin ha sido controlado".

"No obstante, nunca hay que bajar la guardia" en tanto "estamos viviendo épocas en las que las diferentes plagas, los problemas de salud animal y vegetal, nos están azotando con más fuerza que nunca", un escenario en que "probablemente este clima que tenemos en pleno mes de diciembre tampoco nos ayuda".

Así las cosas los servicios de sanidad vegetal y animal de la Junta de Andalucía junto con las delegaciones territoriales de Agricultura están "totalmente alerta ante cualquier incidencia que pudiéramos tener", ha finalizado el consejero acerca de este asunto.

A finales del pasado febrero, la presencia del escarabajo de la ambrosía en fincas de aguacate del litoral granadino, concretamente en algunas parcelas del término de Motril, fue el tema de debate de una charla organizada por la Delegación de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta en Granada, con la asistencia de más de 150 agricultores, en una charla organizada junto al Ayuntamiento de Almuñécar y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical.

La charla, donde también se dieron datos de la afección del escarabajo de la ambrosía en la provincia de Málaga, dio cuenta del seguimiento exhaustivo de la Junta a las plantas afectadas y conoce todos los pormenores tanto del escarabajo como del hongo, así como los métodos para "combatirlo y acabar con la plaga".