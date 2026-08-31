La Junta defiende "actuaciones continuadas" en El Neveral (Jaén) y anuncia una próxima subasta de madera

Archivo - Efectivos del Infoca durante una quema controlada en el monte de El Neveral, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha defendido las "actuaciones continuadas" que viene realizando en los montes de El Neveral y Santa Catalina, en Jaén, con "clareos y retirada de arbolado", al tiempo que ha anunciado una próxima subasta de madera que permitirá "retirar 4.000 toneladas".

Así lo ha indicado después de que el Ayuntamiento de la capital haya vuelto a exigir a la Administración autonómica que actúe "de manera inmediata" en los citados espacios para eliminar la importante cantidad de masa forestal caída que todavía permanece sobre el terreno tras las borrascas de principios de año.

En un comunicado, la Junta ha explicado que ambos montes son de titularidad municipal, por lo que su gestión corresponde al Ayuntamiento de Jaén, según la Ley de Montes de Andalucía (LEMA), cuyo artículo 8 atribuye a las entidades locales las competencias forestales sobre los montes catalogados de utilidad pública de su propiedad.

Igualmente, la gestión de los parques periurbanos ubicados en estos montes corresponde igualmente al Consistorio, en virtud de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, al tratarse de espacios destinados a satisfacer necesidades recreativas de la población.

"No obstante, actualmente existe un consorcio vigente entre el Ayuntamiento de Jaén y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, mediante el cual la Administración autonómica asume exclusivamente la gestión del vuelo forestal como recurso natural", ha precisado.

En este marco, la Junta "ha desarrollado actuaciones vinculadas a la conservación y mejora de la masa forestal", entre ellas la redacción de los planes técnicos de ordenación de los montes, la licitación de aprovechamientos de madera y biomasa para aumentar su resiliencia y adaptación al cambio climático, así como inversiones en la mejora de caminos y pistas forestales.

"La Delegación Territorial también ha ejecutado trabajos complementarios para paliar los efectos del tren de borrascas del pasado invierno, que provocó la caída de numerosos árboles", ha añadido.

En este sentido, ha aludido a intervenciones para retirar ejemplares que obstaculizaban el tránsito por los caminos principales, aprovechar madera acumulada en los márgenes de los viales y eliminar árboles caídos sobre infraestructuras como depósitos o almacenes.

Paralelamente, "la Agencia de Emergencias de Andalucía realizó durante la primavera diversos tratamientos selvícolas en la zona y efectuó quemas controladas para la eliminación de parte de la biomasa retirada".

"Además de las actuaciones continuadas de la Consejería para la prevención de daños meteorológicos mediante clareos y retirada de arbolado, la normativa andaluza exige subastar públicamente la madera por su condición de bien patrimonial", ha declarado.

Al hilo, ha anunciado que, en cumplimiento de la Ley de Patrimonio de Andalucía, la Delegación Territorial licitará este mes de septiembre un contrato de aprovechamiento de biomasa, de forma que "empresas privadas se encargarán de retirar 4.000 toneladas de madera limpia".

"Este trabajo no solo será totalmente gratuito para la Administración, sino que generará ingresos públicos y, bajo la supervisión de los técnicos de la Consejería se seguirá trabajando en la optimización de la densidad del arbolado y en su adaptación al clima de la zona", ha subrayado.

La Junta ha detallado que, fuera de las áreas concretas delimitadas como parques periurbanos, la caída de árboles forma parte de la dinámica natural del bosque y, en muchos casos, contribuye a incrementar la biodiversidad al servir de refugio y hábitat para insectos, hongos, aves y otros animales.

Del mismo modo, la presencia de pastos, compatible con el aprovechamiento ganadero, favorece la conservación de numerosas especies.

"No obstante, desde la Consejería se han retirado aquellos restos vegetales susceptibles de incrementar el riesgo de incendio y existe una planificación específica para la eliminación progresiva de árboles caídos, secos o dañados, así como para la realización de clareos en las zonas más densas con el fin de reducir el impacto de futuros episodios meteorológicos adversos", ha dicho.

CONVENIO

Por otro lado, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha recordado que la LEMA contempla la figura de los convenios de colaboración entre la Junta de Andalucía y las entidades locales. Un instrumento que sustituye a los antiguos consorcios y que pretende "facilitar la gestión de los montes municipales, aportando seguridad jurídica y definiendo con claridad las obligaciones de cada administración".

Desde 2022 se han formalizado 34 convenios de este tipo con ayuntamientos de la provincia de Jaén, aunque el de la capital aún no se ha adherido a este modelo. Por ello, el Gobierno andaluz "mantiene su disposición a colaborar" y ha instado al equipo de gobierno municipal a suscribir el citado convenio, que "permitiría adaptar la gestión al marco normativo vigente y clarificar las responsabilidades de ambas administraciones".

Finalmente, desde la Junta se ha insistido en que "continuará cooperando en todo aquello que le corresponde", al tiempo que ha apuntado que "la gestión integral de los montes y de los espacios periurbanos de titularidad municipal corresponde al Consistorio".