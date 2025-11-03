La Junta defiende una "clara apuesta por consolidar los recursos estructurales y el empleo estable" del Hospital de Jaén

Archivo - Centro de Diagnóstico del recinto del Hospital Universitario de Jaén. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha defendido que el contrato programa del Hospital Universitario de Jaén "refleja una evolución sostenida y una clara apuesta por consolidar los recursos estructurales y el empleo estable".

Así lo han indicado a Europa Press desde el Gobierno autonómico después de que el PSOE jiennense haya denunciado "un nuevo varapalo" a la sanidad pública al "recortar 7,2 millones de euros" en gasto de personal del centro hospitalario de la capital, que "se va a traducir en menos profesionales".

"En 2025, el hospital dispone de más de 294 millones de euros, frente a los más de 206 millones en 2018, lo que supone un incremento global del 42,6 por ciento en los recursos asignados para su funcionamiento", ha afirmado.

Dentro de ese contrato programa, según ha añadido, el centro jiennense dipone en 2025 "con 140,7 millones de euros para personal y 153,6 millones para bienes y servicios, con crecimientos del 26,3 y del 61,7 por ciento, respectivamente, respecto a 2018".

"En paralelo, su plantilla estructural ha pasado de 3.197 profesionales en 2018 a 3.662 en 2025, un aumento del 14,5 por ciento, que seguirá creciendo con la nueva envolvente presupuestaria y la puesta en marcha de nuevos servicios", según han indicado las referidas fuentes de la Junta, aunque sin confirmar si este año existe o no ese recorte de 7,2 millones euros con respecto a 2024.