La Junta defiende que el decreto de simplificación garantiza la seguridad jurídica y el PSOE habla de "pelotazo"

SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cuarto decreto de simplificación administrativa, convalidado ya por el Parlamento de Andalucía, ha sido objeto de rifirrafe este martes entre la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el diputado del PSOE Gaspar Llanes a cuenta de la eliminación de controles. La titular andaluza de Economía ha defendido que "no se quitan controles" sino que se hacen "más eficiente" garantizando la seguridad jurídica. Por contra, el socialista Llanes ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de "confundir la simplificación con ser simplista" y de propiciar un modelo que favorece, ha dicho, "la cultura del pelotazo".

El cuarto decreto de simplificación modifica 176 normas, 56 leyes, 95 decretos y 28 órdenes. "Hablamos de más de 450 medidas que benefician a empresas, a ciudadanos y a autónomos", ha comenzado su primera intervención la consejera Carolina España que, ante las críticas del PSOE aludiendo a la "cultura del pelotazo", le ha reprochado a los socialistas la Ley de Amnistía, el caso Koldo, los ERE y el caso Invercaria, entre otros. "Eso es cultura del pelotazo. No venga aquí a hablar de cultura del pelotazo, que es lo que hace el Gobierno de España y lo que está en el ADN del PSOE. Eso no tiene nada que ver con el PP", ha sentenciado la consejera.

"Simplificar no significa inseguridad jurídica, ése no es nuestro estilo, sino al contrario. Simplificar no es eliminar controles, al contrario. El hecho de que eliminemos trámites, agilicemos tiempo, no implica en ningún caso la ausencia o la falta de cumplimiento de la legalidad vigente. Es decir, ningún proyecto va a ver la luz en Andalucía, ningún proyecto va a prosperar si no se cumplen todas y cada una de las garantías legales que establece nuestro marco jurídico", ha subrayado en su exposición Carolina España.

Ante una batería de gráficos con los que el grupo parlamentario socialista ha pretendido evidenciar caída de parámetros económicos relacionados con el número de empresas, autónomos, inversiones y exportaciones, entre otras cuestiones, la consejera Carolina España ha lamentado que el PSOE "saque pecho" cuando "desde 2008 a 2018, Andalucía retrocedió en convergencia 2,6 puntos". "Tan bien tan bien lo hicieron que dejaron a Andalucía a la cola de todos los parámetros", ha señalado, preguntándose: "¿Hicieron bien con las cifras del paro que había? ¿Con el infierno fiscal que era Andalucía? ¿La Ley de Amnistía es dar seguridad jurídica?". "Entiendo que no les gusten los datos pero es que ustedes legislan al dictado de prófugos de la Justicia", ha remachado.

Por parte del PP, el diputado Manuel Guzmán ha arremetido contra las críticas del PSOE al tiempo que ha lamentado "no haber escuchado todavía argumentos coherentes" contra el decreto de simplificación. "Todo son amenazas y confrontación", ha afeado a Gaspar Llanes, al que ha asegurado que "sus gráficas tienen la misma credibilidad que los CIS de Tezanos". Desde Vox, la diputada Cristina Jiménez ha insistido en criticar la forma en la que ha sido aprobado el decreto, "con opacidad", según sus palabras, y "sin participación".

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha defendido que la Junta de Andalucía es "aún más ahora sinónimo de estabilidad política institucional, de diálogo social, de seguridad jurídica y de confianza empresarial". Y para ello ha esgrimido los "datos de inversiones, con récord de atracción de inversiones extranjeras, y de creación de empresas en Andalucía". "El nuevo Plan Andalucía Simplifica no solo incluye iniciativas de simplificación, sino que va mucho más allá e incluye una estrategia de mejora en la gestión interna de la Junta de Andalucía, algo que no se ha hecho en 37 años, como tampoco se ha afrontado en 37 años una reforma y mejora de la gestión de las delegaciones territoriales", ha apostillado.

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En esta misma comisión parlamentaria, la socialista Isabel Ambrosio ha lanzado una pregunta a la consejera relativa al informe de fiscalización del cumplimiento de la perspectiva de género, en la que ha alertado que "la eliminación del informe de impacto de género en los presupuestos es un retroceso en los avances conseguidos", recalcando que "va a ser sustituido por una memoria que no permite el control para que el presupuesto evite la discriminación.

A este respecto, la titular de Economía ha respondido que este informe "se seguirá realizando y acompañando a los presupuestos cada año". Además, ha advertido que el PSOE "no puede dar lecciones de igualdad", detallando que "en periodo 2018-2021 la brecha salarial en Andalucía se ha reducido casi cinco puntos y hoy hay un 15% más de mujeres ocupadas que hace cinco años, siendo la segunda comunidad con más mujeres en puestos de dirección".