Junta defiende "el diálogo en libertad" en 'Letras para la concordia' y PSOE le pide que "dejen de manosear la historia"

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha defendido en comisión parlamentaria que en las primeras 'Jornadas andaluzas de letras para la concordia', celebradas en Cádiz y centradas en las figuras de los escritores José María Pemán y Rafael Alberti, "no se igualó a nadie, no se juzgó a nadie, no se etiquetó a nadie y se estableció un diálogo en libertad", mientras que la diputada socialista Araceli Maese le ha pedido que "dejen de manosear la historia" y ha afirmado que una derecha "moderada y de centro no hubiera organizado jamás" estas jornadas.

Así, Maese ha dicho a Del Pozo que su gobierno "ha entrado en una deriva extremadamente peligrosa que es la de reescribir la historia", como también se ha visto en los actos del 28F "con la apropiación de Clavero Arévalo", al tiempo que ha añadido que "demuestran una falta de seguridad total y que no han acabado de sacudir de su ideario aquello que les une a lo más oscuro de su pasado como herederos que fueron en la transición de la derecha unida al franquismo".

"En nuestro sistema no todo el mundo puede y debe pensar lo mismo por higiene democrática y este país necesita un PP serio como pieza clave en la alternancia política", ha manifestado Maese, quien ha añadido que "el problema es que se han echado a los brazos de la ultraderecha y como un niño le permiten todo" y "estos caprichos serán su soga al cuello".

Ha afirmado que una derecha "moderada y de centro no hubiera organizado jamás estas jornadas de 'Letras para la concordia' porque "pone el foco en el uso político y partidista, y, además, haciéndolo desde una institución como la Junta de Andalucía", y ha afeado que se pretenda "blanquear al olvidado Pemán y equipararlo con el poeta de la Generación del 27, cuyo regreso a España en 1977 es uno de los símbolos de la Transición".

"El mérito es de Alberti que cuando regresó del exilio se convirtió en embajador de las letras gaditanas, promotor de artistas aunque estos fueran contrarios a sus ideas", mientras que Pemán "es a día de hoy un escritor sin demanda, porque el tiempo pone a cada uno en su sitio", ha afirmado, para añadir que la nieta de Alberti "denuncia que no contaron con su permiso y que si de ella hubiera dependido las jornadas no se hubieran celebrado". "Dejen de manosear la historia", ha aseverado.

En su réplica, Del Pozo ha señalado que "nunca se hubiera esperado" la intervención de Maese, para subrayar que "probablemente los protagonistas de la Transición española, donde estaba su partido, entendieron mucho mejor que usted lo que allí se hizo, colaborando con generosidad a la construcción de la concordia". "Que 40 años después se empeñen en ponerla en duda me parece impresionante", ha añadido.

"Cuando Alberti y Pemán se saludaron lo entendieron y ese saludo representa los valores del respeto, la tolerancia y la generosidad, que es lo que hace falta para llegar a la concordia", ha destacado Del Pozo, quien ha agregado que en el Oratorio de San Felipe Neri "pudimos escuchar reflexiones en torno a la absoluta vigencia de la concordia, antídoto contra los extremismos y las simplificaciones" y "se apostó por la palabra tranquila y sosegada y contra los fanatismos".

"En San Felipe no se igualó a nadie, no se juzgó a nadie, no se etiquetó a nadie y se estableció un diálogo en libertad", ha afirmado, para añadir que "se puso de manifiesto que dos personas en las antípodas ideológicas mantuvieron una relación epistolar y fueron capaces de construir concordia".

"LA CONCORDIA NO PUEDE BASARSE EN EQUIPARAR A VÍCTIMAS Y VERDUGOS"

También sobre este asunto ha preguntado la diputada de Unidas Podemos por Andalucía Ana Naranjo, quien ha criticado que estas jornadas son "una provocación", porque "uno representa a las víctimas y otro a los verdugos" y "los equipara", al tiempo que ha recordado que las asociaciones memorialistas "han llevado estas jornadas "al Observatorio Europeo de Derechos Humanos o al Defensor del Pueblo", y ha reprochado a la consejera no haber dicho "cuánto han costado".

"Pemán fue un comprometido con el golpe de Estado, imprescindible en la construcción de la dictadura, depuró el magisterio, y a figuras como esas son a las que pretende blanquear equiparando con la figura de los resistentes como fue Alberti, la mejor expresión de la defensa y los valores democráticos frente al fascismo", ha lamentado Naranjo, quien ha calificado de "injusticia histórica contundente" estas jornadas, y "un incumplimiento grave" de la Ley de Memoria Democrática.

"La reconciliación y la concordia no pueden basarse en equiparar a víctimas y verdugos", ha manifestado la diputado, que tacha de "lamentable la utilización" que han hecho de las familias. Ha añadido que la familia de Alberti "hizo unas declaraciones diciendo que si de ellos dependiera esas jornadas nunca se hubieran celebrado y que nunca la consejería se puso en contacto con ellos".