Junta defiende la "discreción" en negociaciones con Vox y confía en un acuerdo "sensato, legal y justo"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, interviene en el acto inaugural del nuevo centro de salud Barriada de la Juventud-Rosaleda de la capital granadina. A 15 de junio de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha defendido este lunes la "discreción" en las negociaciones entre PP-A y Vox sobre la gobernabilidad de Andalucía, y ha confiado en que tengan como resultado un acuerdo "sensato, legal y justo que beneficie a todos los andaluces".

En declaraciones a los medios de comunicación en Granada, Sanz ha recalcado que la "discreción es una de las claves siempre de toda la negociación".

"Para alcanzar acuerdos siempre hay que trabajar con discreción y sereno", ha agregado Sanz, quien ha querido dejar claro que el PP-A va a trabajar "para que los andaluces tengan un gobierno de estabilidad cuanto antes".

"Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo sensato, legal y justo, que beneficie a todos los andaluces", ha añadido Antonio Sanz, quien ha garantizado que el PP-A "no radia las negociaciones".

El consejero en funciones ha insistido en que para el éxito de una negociación, "la discreción es algo fundamental".