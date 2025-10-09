La Junta defiende que los migrantes no son "delincuentes" ni "mercancía" y Vox les acusa de "abandonar" a los andaluces

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, en el pleno del Parlamento de Andalucía. A fecha de 09 de octubre de 2025. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Vox, Ricardo López, ha acusado este jueves a la Junta de Andalucía de "priorizar a los que vienen de fuera frente a los andaluces" por destinar "millones de euros en ayudas, subvenciones y programas dirigidos a la inmigración y ONGs".

Así lo ha puesto de manifiesto en la sesión de control del Parlamento de Andalucía, a lo que la consejera, Loles López, ha defendido que su departamento "atiende a menores migrantes porque es su competencia" y que su obligación es "defender el interés del menor, no el interés del sillón de Sánchez". Ha insistido en que Vox y el PSOE "utilizan" a las personas migrantes: "Para ustedes todos los migrantes son delincuentes, para el PSOE son mercancías, y yo creo que ni una cosa ni la otra".

Al respecto, desde Vox han criticado que el Ejecutivo autonómico impulse políticas "que generan un evidente efecto llamada" y destine "más de 138 millones de euros para el Plan Andaluz de Cooperación 2025-2028, hermanamientos con Marruecos o programas que fomentan la cultura árabe". En su opinión, esas actuaciones "promueven la migración" y "olvidan a los andaluces, que siguen sufriendo el paro, la inflación y la precariedad".

Asimismo, según la pregunta recogida por Europa Press, el parlamentario de Vox ha sostenido que "cada mena cuesta 4.500 euros mensuales", una cantidad con la que "podrían financiarse decenas de itinerarios de inserción laboral para jóvenes andaluces que tienen que marcharse" o "solucionar el cribado del cáncer que preocupa a los andaluces". Además, ha reprochado a la Junta que, mientras "miles de familias esperan una ayuda al alquiler o una beca comedor", su Gobierno "sigue destinando cientos de millones de euros a políticas que benefician a los inmigrantes y no a los nuestros".

Ricardo López ha insistido en que el Gobierno andaluz "olvida a los españoles" y ha criticado que "desde 2022 Sánchez ha regularizado a 620.000 inmigrantes y pretende hacer lo mismo con medio millón más", lo que a su juicio "tiene un coste que podría invertirse en los andaluces".

En su réplica final, la consejera del ramo ha subrayado que "apoya una migración regulada, ordenada y controlada", recordando que "sin ella, los frutos de los agricultores de Huelva y Almería se pudrirían en la mata". También ha coincidido con Vox en que "la política migratoria de Pedro Sánchez es un auténtico desastre", aunque le ha instado a "decírselo al Ministerio de Migraciones, al de Justicia o al del Interior, que son los competentes".

Por último, la consejera ha lamentado que Vox "manipule" cifras sobre la atención a migrantes y ha reprochado al grupo que "no tiene legitimidad para hablar de delitos contra las mujeres mientras siga negando la existencia de la violencia de género".