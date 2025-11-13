La Junta defiende a los profesionales de los comedores externalizados y cifra en 610 las inspecciones presenciales

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, en el Pleno del Parlamento del 13 de noviembre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha defendido este jueves a los profesionales de los comedores escolares cuya gestión está externalizada y ha cifrado en 610 las inspecciones que se hicieron el curso pasado. En Andalucía, donde "todos los comedores escolares son públicos", hay 2.049 servicios de este tipo.

En respuesta a Adelante Andalucía, que ha criticado la "mala calidad" de los comedores escolares "privatizados" en los que la comida "quita el apetito", la titular andaluz de Desarrollo Educativo ha informado de que se realizan dos tipos de auditorías en los comedores escolares con el objetivo de supervisar el cumplimiento de los criterios nutricionales, de calidad, cantidad, organización y funcionamiento.

En concreto, los comedores son objeto de verificaciones 'in situ' por parte de técnicos del Plan de Evaluación de la Oferta Alimentaria en Comedores Escolares Andaluces (Evacole), de la Consejería de Sanidad, quienes además revisan mensualmente los menús antes de su aprobación. Así, el curso pasado fueron 610 las evaluaciones presenciales realizadas. Por su parte, personal de la Agencia Pública de Educación (APAE) realiza también visitas dentro del Plan de auditorías de comedores, con 316 evaluaciones en 2024.

De esta manera, "se garantiza la supervisión periódica para detectar y corregir cualquier incidencia que se pueda producir en los comedores", ha asegurado Castillo. Además, la consejera ha incidido en que también se han introducido variaciones en las licitaciones. Así, en la última licitación de 2024, la oferta económica ya no es el factor de mayor peso para la adjudicación de los servicios. Este cambio "prioriza" la calidad del servicio.

Igualmente, Castillo ha subrayado que los comedores escolares promueven una alimentación "completa y saludable" para los alumnos, sirviendo menús elaborados con verduras y frutas de temporada, carnes magras y pescados de "máxima categoría". También se ha referido a las dimensiones de este servicio donde se sirven más de 5,6 millones de kilos de productos ecológicos, los cuales son suministrados mayoritariamente por proveedores locales.

En cuanto a las empresas que ofrecen los servicios de comedor, la titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha mostrado su respeto por los profesionales del sector, cuyo trabajo es esencial para la nutrición adecuada de los escolares y ha indicado que las empresas adjudicatarias informan a las familias al principio de cada mes sobre los menús, incluyendo las adaptaciones necesarias para intolerancias o alergias.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha llamado la atención sobre el hecho de que los comedores externalizados "no funcionan bien". En ellos, según sus palabras, "se condena a miles de niños a comer cosas que quitan el apetito". Para sustentar sus críticas ha mostrado fotos de un salmón servido en un comedor de gestión pública y otro, de un comedor con gestión privada. "¿Cuál se comería usted? Yo lo tengo claro y creo que usted también", ha dicho. La consejera le ha contestado que "soy más de chuletón. No me gusta el salmón".