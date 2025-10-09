La Junta defiende que las residencias públicas registran una ocupación del 97% y el PSOE les acusa de "abandono"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, en el pleno del Parlamento de Andalucía. A fecha de 09 de octubre de 2025. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, ha defendido este jueves en el Parlamento andaluz que las plazas financiadas con fondos públicos en las residencias para personas mayores registran una ocupación "por encima del 97%", frente a las críticas del parlamentario socialista José Luis Ruiz, quien ha acusado al Gobierno andaluz de "ineficiencia y falta de planificación" en la gestión de estos centros.

Durante su intervención, seguida por Europa Press, Ruiz ha instado a la Junta a "dar voz y resolver las reivindicaciones que están planteando".

El parlamentario socialista ha aludido a un informe de la Cámara de Cuentas que, según ha dicho, "revela una gestión marcada por la ineficiencia y la falta de planificación", con "listas de espera interminables y plazas insuficientes para las personas mayores andaluzas que lo solicitan". Ha subrayado que "18.000 personas esperaban una plaza residencial y solo el 6% podrían ser atendidas con las vacantes disponibles", apuntando como causas principales "la falta de plazas y las limitaciones presupuestarias".

Ruiz ha añadido que el informe detalla "una alarmante falta de ocupación" en los centros públicos, con una media del 67% en los 14 de gestión directa, "más de un 30% de plazas sin ocupar", debido a "la falta de una planificación estratégica y de mecanismos de seguimiento". Ha acusado a la Junta de "abandono de las residencias públicas" y de "provocar el aumento de las listas de espera", recordando que "22.000 personas esperan una plaza y hay un déficit de más de 30.000 plazas en Andalucía". Por ello, ha emplazado a la consejera a "asumir su incompetencia y plantearse la dimisión".

En su réplica, Loles López ha reprochado al diputado socialista que "se ha saltado la página 11" del informe de la Cámara de Cuentas, donde "se recoge que la ocupación en 2023 fue del 97,97%". "No le interesaba esa página", ha afirmado, antes de censurar que el PSOE pida su dimisión: "Si hablamos de dimisión, quien debería levantarse del sillón y no volver a ocuparlo son ustedes, los que gestionaron antes", ha señalado.

López ha reivindicado que "esta legislatura se han creado ya 2.300 plazas y se han licitado 3.000 más", con una previsión de alcanzar "6.800 plazas frente a las 283" generadas en el último mandato socialista. Ha recordado además que en 2015 "el propio portavoz socialista decía que sobraban plazas, cuando había 144.000 personas en lista de espera según datos del Imserso".

La consejera ha acusado al PSOE de "hipocresía" por "defender que el Gobierno de España pague el 50% de la dependencia al País Vasco mientras se lo niega a Andalucía". "Han defendido que traten a los andaluces como ciudadanos de segunda. Deben levantarse, pedir perdón a los dependientes andaluces y dejar de humillar a esta tierra", ha zanjado.