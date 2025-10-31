Junta denuncia el "ejercicio de hipocresía política" de Sánchez en el Senado y que incluso hablara "mal de Andalucía"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha denunciado este viernes el "ejercicio de hipocresía política" del presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ayer durante su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado y que incluso hablara "mal de Andalucía".

En declaraciones a Canal Sur TV, recogidas por Europa Press, ha manifestado que, sin duda, ayer se vio "un ejercicio de hipocresía política importante como hacía tiempo que no se veía", con constantes "no me consta, no me acuerdo, no lo sé" por parte del presidente del Gobierno.

"De repente perdió la memoria y no se acordaba de nada; yo creo que en este país ya nadie pone las manos en el fuego por la credibilidad de este gobierno", según España, quien ha considerado que, seguramente, la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "sí las pondría por su jefe", aunque también tiene las manos "achicharradas" porque "las puso" en su día por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, "que está en la cárcel".

Ha insistido en la "falta de respeto" de Sánchez al Senado e incluso a los andaluces porque habló "mal" de Andalucía.

España ha aludido al hecho de que Sánchez, durante la comparecencia en la comisión de investigación, criticara la adjudicación "sin control de 242 millones de euros" a "clínicas privadas" desde la Junta de Andalucía gobernada por Juanma Moreno (PP-A), mediante contratos tramitados por el procedimiento de emergencia habilitado durante la pandemia de Covid-19.

"No sé por qué tiene que hablar tan mal de Andalucía y de los andaluces", ha señalado España, quien ha expresado que espera que Montero, que es andaluza, pare "los pies" a Sánchez y "nos defienda".

Ha añadido que Sánchez sólo dijo una "verdad" en la comisión de investigación, que "había cobrado en efectivo de los sobres del partido, aunque no recordaba la cantidad".

"España y Andalucía se merecen otra forma de gobernar, otro presidente del gobierno y respeto institucional", ha indicado la consejera andaluza.