Junta descarta pedir nuevas competencias al Gobierno: "Lo que nos tiene que dar son los recursos que nos debe"

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha descartado este miércoles pedir nuevas competencias al Ejecutivo central, porque lo que tiene que hacer es "dar los recursos que debe" a esta comunidad.

Así lo ha manifestado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, tras ser pregunta sobre si la Junta se plantea pedir nuevas competencias tras las acusaciones del PSOE-A de estar "renunciando al autogobierno" andaluz y al desarrollo del Estatuto de Autonomía.

"Ejercemos nuestra autonomía con responsabilidad y lo que nos tienen que dejar es ejercerla, porque muchas veces, cuando hemos querido ejercerla, en el caso de algunos impuestos, nos lo han limitado", ha indicado España, apuntando que el PSOE-A no hable "tanto de nuevas competencias y luego las que tenemos no nos las dejan ejercer con responsabilidad" desde el Ejecutivo nacional.

Ha agregado que Andalucía ya tiene "bastantes competencias" y lo que tiene que hacer el Gobierno central es dar a la comunidad lo que se le "debe". "Lo que nos tienen que dar es un fondo transitorio de nivelación que compense la infrafinanciación y que nos permita poder ejercitar las competencias que ya tenemos atribuidas", ha expuesto España.

Ha añadido que como va a plantearse la Junta solicitar más competencias, cuando el Gobierno central no aporta ni siquiera "los recursos" para las "competencias" asumidas en la actualidad.

España ha insistido en preguntar al Ejecutivo nacional dónde está la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, y ha avisado de que, con la condonación de deuda, "no vienen recursos a Andalucía ni a ninguna comunidad autónoma".

Asimismo, la consejera andaluza ha planteado al Gobierno central que se suma "a las rebajas fiscales de la Junta" en materia de vivienda si realmente quiere ayudar a que los jóvenes y los más vulnerables puedan acceder a una vivienda. "Lo tiene bien fácil, que que baje impuestos igual que nosotros lo hemos hecho", ha dicho España, quien ha apuntado que el Ejecutivo nacional es "más de exprimir el bolsillo de la gente".

"Nosotros ejercemos nuestra autonomía con responsabilidad, bajando impuestos para que el dinero se quede en el bolsillo de los ciudadanos (en este caso a la hora de hacer un importante desembolso, como es la adquisición de una vivienda), mientras que otros consideran que ejercer la autonomía es pedir el cien por cien de la recaudación, las competencias de inmigración o de policía".

Carolina España ha aconsejado al Gobierno central que no "se despiste, que no se descentre ante las nuevas peticiones y chantajes que sus socios vuelven a plantearle para sacar adelante" unos Presupuestos generales del estado. "Las cuentas públicas están para atender a los ciudadanos, no para el clientelismo político", ha sentenciado.