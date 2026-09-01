La Junta desea que Deoleo "se quede en manos españolas y, si puede ser, andaluzas"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, preside la Mesa de Interlocución Pesquera y Acuícola. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado este martes que desde la Junta de Andalucía desean que "ojalá" que Deoleo, compañía en el sector alimentario y de comercialización de aceite de oliva en proceso de venta, "se quede en manos españolas en primer lugar y, si puede ser, en manos andaluzas".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios antes de presidir la Mesa de Interlocución Pesquera y Acuícola, después de que Izquierda Unida (IU) haya registrado este martes en la Cámara Baja una iniciativa en la que reclama al Gobierno que detalle por escrito su valoración sobre una eventual adquisición de Deoleo por parte de un grupo extranjero o un fondo de inversión.

En este contexto, Fernández-Pacheco ha subrayado que el Ejecutivo andaluz tiene claro que "no podemos interceder en un proceso mercantil entre compañías privadas". No obstante, ante la posibilidad de que Deoleo sea adquirida por una compañía extranjera, ha defendido el deseo de la Junta de que la empresa permanezca en capital nacional y, a ser posible, andaluz, al tiempo que ha incidido en que "tenemos muy claro que queremos que tanto la producción como la comercialización del aceite de oliva sigan estando en Andalucía".

Por último, el consejero ha reivindicado que "Andalucía es aceite" y ha destacado que "el cultivo del olivar es el más representativo de esta tierra", además de recordar que son "muchas las familias que viven de la producción de aceituna y de aceite de oliva en Andalucía".