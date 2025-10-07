La Junta desmiente la afirmación del PSOE sobre "la llamada joroba" de la Ronda Norte de Córdoba

Archivo - La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, Carmen Granados. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, Carmen Granados, ha salido al paso de las críticas del PSOE sobre la Ronda Norte de Córdoba, señalando que "queremos desmentir de forma contundente la llamada joroba del PSOE. Sus afirmaciones son completamente falsas y solo buscan ocultar su inacción sobre este proyecto que prometieron en 2005".

En este sentido y a través de una nota, Granados ha recordado que "desde 2004 se vienen estudiando distintos recorridos para la Ronda Norte, con el objetivo de mejorar la movilidad y descongestionar la ciudad". Sin embargo, según ha asegurado, con la llegada del PP al Gobierno andaluz, se encontró con "un proyecto abandonado desde 2005, prometido por la entonces alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, y que el PSOE, en la Junta, nunca ejecutó".

"Desde entonces, nos pusimos a trabajar mano a mano con el Ayuntamiento y los vecinos, manteniendo numerosas reuniones de seguimiento, análisis y coordinación", ha explicado Granados. "Este trabajo culminó en un proceso participativo exhaustivo, con la celebración de una asamblea vecinal, en la que los propios ciudadanos pudieron aportar sus opiniones y consensuar el proyecto final".

La delegada de Fomento ha señalado que "este método garantiza transparencia y participación, algo que el PSOE nunca aplicó cuando gobernaba", y ha recordado que la Ronda Norte "es un proyecto estratégico y fundamental para la ciudad de Córdoba, no solo por su impacto en la movilidad, sino también por su contribución a la seguridad vial, la reducción del tráfico en el centro urbano y la mejora de la calidad de vida de los vecinos".

Carmen Granados ha reiterado que "mientras el PSOE se dedica a inventar bulos y criticar sin aportar soluciones, nosotros hacemos realidad un proyecto que ellos nunca supieron ejecutar. La Ronda Norte avanza gracias a la participación ciudadana, la colaboración con el Ayuntamiento y la firme apuesta de la Junta de Andalucía por Córdoba".

La delegada territorial ha subrayado que "este proyecto refleja el compromiso del Gobierno andaluz de impulsar infraestructuras modernas y sostenibles, basadas en la transparencia, la planificación y el consenso, asegurando que Córdoba disponga de soluciones de movilidad eficaces, seguras y adaptadas a las necesidades de todos sus ciudadanos".