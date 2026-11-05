La Junta destaca 6.785 millones para el tejido productivo en unos presupuestos con aumento en financiación propia

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Carolina España, en una comisión del Parlamento andaluz. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha detallado este jueves el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027 de los que ha puesto en valor la inversión de 6.785,2 millones de euros al apoyo del tejido productivo.

En su comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera ha destacado que la Junta ha cumplido "la obligación legal de presentar unos presupuestos en tiempo y forma, para dar seguridad y tranquilidad a los andaluces". "No se puede normalizar el gobernar sin presupuestos, ni es bueno para nuestro estado del bienestar, ni es recomendable para nuestra economía y ni es sano para el ejercicio democrático", ha insistido la consejera.

La consejera ha explicado que el presupuesto para el próximo año alcanza los 54.716,7 millones de euros, un 6% más respecto al ejercicio anterior. Un crecimiento acorde, según ha señalado, con la previsión de crecimiento económico del 2,3% para 2027, avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y con el objetivo de alcanzar el déficit cero.

Asimismo, ha indicado que se prevé la creación de 92.870 nuevos empleos en Andalucía durante el próximo año, lo que permitiría acercar la comunidad a los 3,8 millones de ocupados.

Entre las partidas, ha resaltado el esfuerzo de la Junta de Andalucía con las políticas de apoyo al tejido productivo "para compensar con fondos propios" la finalización de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y la reducción de los Fondos FEADER, de tal forma que esas partidas suman 6.785,2 millones de euros.

La consejera ha destacado medidas como los incentivos a la contratación, que cuentan con una dotación de 299,36 millones de euros, un 14,3% más que en 2026 y que prestan especial atención a los jóvenes, las personas con discapacidad y los colectivos en riesgo de exclusión social.

AUMENTO DE LA FINANCIACIÓN PROPIA

En su intervención, la consejera ha resaltado el aumento de la financiación propia de la comunidad. Así, "pese a la reducción de los fondos europeos por el fin del marco o los avances en ejecución de los programas en marcha", los recursos autofinanciados alcanzan los 43.595,9 millones de euros, un 10,1% más que en 2026, y permiten cubrir el 79,7% del presupuesto de gastos.

"Tras el éxito de las distintas emisiones de deuda pública que se han celebrado en los últimos años, volveremos a financiarnos exclusivamente en los mercados. Es decir, volvemos a tener autonomía financiera en Andalucía", ha remarcado.

España ha subrayado que el presupuesto incorpora una nueva bajada de impuestos, la octava desde 2019. Entre las medidas previstas figura una reducción de 0,25 puntos en los cuatro primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF, para rentas de hasta 60.000 euros, con el objetivo de reducir un punto la tarifa durante la legislatura.

También se contempla una rebaja de 0,25 puntos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), la ampliación de los límites de renta para acceder a los tipos reducidos y superreducidos (de 150.000 a 200.000 euros y de 250.000 a 300.000 euros en caso de familias numerosas y personas con discapacidad), y una bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para la transmisión de la vivienda habitual entre hermanos.

Asimismo, se incluirá a las familias numerosas como nuevo colectivo en la actual deducción del alquiler de vivienda habitual en IRPF. Por su parte, en el sector primario, las tasas se reducen un 12,5%, con el objetivo de alcanzar una rebaja del 50% al final de la legislatura.

"DOS DE CADA TRES EUROS A PARTIDAS SOCIALES"

La consejera ha puesto en valor el carácter social de las cuentas autonómicas con "dos de cada tres euros a partidas sociales". En conjunto, las políticas sociales alcanzan los 35.246,7 millones de euros, un 7,8% más. El Presupuesto de 2027 aumenta los recursos destinados a vivienda, con una dotación de 954,6 millones de euros, un 22% más que en el ejercicio anterior.

En Sanidad, el presupuesto alcanza los 17.037,5 millones de euros, 1.034 millones más que en 2026, un incremento del 6,4%. Las cuentas contemplan la incorporación de 2.305 nuevos efectivos sanitarios, a los que se suman 213 internos residentes en formación, además de consolidar el incremento de plantilla de 3.564 profesionales realizado en el ejercicio anterior.

En Educación, la dotación asciende a 11.889,7 millones de euros, con un refuerzo de 4.309 docentes en los centros educativos públicos, de los que 2.096 se destinan específicamente a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

IMPULSO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Por otro lado, el presupuesto de la Consejería asciende a 393,9 millones de euros, que permitirán entre reforzar en 2027 la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP). España ha destacado la creación de una Dirección General de Proyectos Estratégicos, que impulsará y coordinará las iniciativas de inversión asignadas a esta unidad y promoverá la agilización de los procedimientos necesarios para su desarrollo.

Asimismo, ha indicado que Andalucía seguirá participando en el proyecto IMEC en Málaga TechPark, con el objetivo de apoyar las infraestructuras y equipamientos de investigación vinculados a la futura sede del instituto tecnológico, favorecer la llegada de empresas internacionales y generar empleo de alta cualificación.

Por otro lado, se impulsarán otras infraestructuras científicas de referencia como el acelerador de partículas IFMIF-DONES de Granada o el TOKAMAK SMART de Sevilla, además de centros de investigación como el Centro Astronómico Calar Alto, el CABIMER y el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo o el Instituto de Investigación Biomédica de Sevilla.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN POR EL MODELO SOCIAL FRUTO DE LAS CUENTAS

Los grupos de la oposición han centrado sus críticas en el modelo social fruto de las cuentas autonómicas que a su juicio "no garantizan derechos a los andaluces", así como reduce partidas destinadas a agricultura y medio ambiente.

La diputada del PSOE-A, Marta Alonso, ha calificado el presupuesto como "imprudente" y ha lamentado que el crecimiento económico de la comunidad "no venga acompasado" con reducir la brecha social". Asimismo, ha puesto en valor el papel de las transferencias del Estado en las cuentas andaluzas.

"Vamos a enmendarlo en su totalidad, porque no responden a las necesidades reales de los andaluces, porque son unos presupuestos falsos, ponen en peligro la economía andaluza y porque están construidos sobre promesas recicladas", ha señalado.

En esta línea, la parlamentaria de Adelante Andalucía, Mariví Serrano, ha señalado que las cuentas recoge la renovación de licencias y contratos "con empresas sancionadas". "Podríamos hablar de los miles de millones que no ingresan por sus rebajas fiscales, de la falta de inversión, sobre todo en provincias castigadas históricamente como Córdoba o Jaén, de infraestructuras prometidas por el señor Moreno Bonilla hace ya más de siete años para ganar el favor de unos votantes a los que se engañó conscientemente", ha afirmado.

Asimismo, el representante de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, ha puesto el foco en el "incumplimiento un año de la Patrica" y del aumento de las transferencias del Estado frente al 0,14% del crecimiento de los tributos propios. "Su prioridad es una prioridad de clase en un modelo social, que es el modelo del sálvese quien pueda", ha reafirmado.

Por su parte, el diputado de Vox, Javier Cortés, ha puesto en valor el papel de su formación en la elaboración del presupuesto junto al PP. "Hemos llevado al presupuesto deducciones fiscales más agresivas y no destinar dinero a menores migrantes", ha destacado a la par que ha subrayado que la desregulación "va a afectar a todas las consejerías".