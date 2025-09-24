La Junta destaca su compromiso con la dependencia en Córdoba, frente al PSOE-A, que "prioriza a Sánchez sobre Andalucía"

Archivo - La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez, ha destacado este miércoles la "apuesta sin precedentes" del Gobierno andaluz del PP "por transformar y mejorar el sistema de la dependencia" , frente al "caos y falta de gestión" que, a su juicio, caracterizó al PSOE cuando gobernaba la Junta, y que ahora, desde la oposición en la comunidad autónoma, "prioriza a Sánchez sobre Andalucía".

A través de una nota, la delegada territorial ha respondido así a las declaraciones del parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Antonio Ruiz, en cuanto la actual gestión de la Residencia Parque Figueroa y sus críticas a la falta de plazas en las residencias concertadas de la provincia.

A este respecto, Sánchez ha indicado que este centro, el único de gestión pública directa de la Junta en Córdoba, "cuenta actualmente con 120 plazas, divididas en dos módulos, uno para personas en situación de dependencia y otro para personas en exclusión social, presentando una ocupación real del 100% a día de hoy, a excepción de dos habitaciones libres, una por cada módulo, que se emplean en situaciones de emergencia sociales y sanitarias", respetando los protocolos establecidos por la propia Consejería y los Servicios Sociales.

Este "uso responsable y transparente es esencial para poder atender situaciones sobrevenidas con la mayor rapidez, y no supone en ningún caso infrautilización ni abandono del recurso", según ha resaltado la delegada.

"Nuestros mayores y personas dependientes son una absoluta prioridad para el Gobierno andaluz", ha enfatizado Sánchez, para destacar que "estamos aumentando como nunca antes las plazas en centros residenciales y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia".

Prueba de ello, según ha recordado, es que "en la presente legislatura se van a crear 6.885 nuevas plazas, una cifra que constrasta con las 283 creadas en la última etapa del Gobierno socialista en la Junta".

Además, ha añadido que la Junta ahora "está gestionando 134 millones de euros de fondos Next Generation, que corresponden a todos los andaluces, para la construcción, ampliación y rehabilitación de centros de día y residencias de personas mayores y con discapacidad, una línea de ayudas que ha permitido que se estén ejecutando más de un centenar de proyectos por toda la comunidad autónoma, con el fin de acercar el recurso a quienes lo necesitan".

El nuevo modelo asistencial de la Junta "apuesta por la calidad, la atención profesional y la colaboración con familias y entidades sociales, reforzando los equipos y los recursos materiales". En este sentido, ha asegurado que la Residencia Parque Figueroa ha implementado mejoras continuas en accesibilidad, equipamiento y plantilla técnica".

Además, el Ejecutivo andaluz impulsa "la modernización tecnológica y la revisión sistemática de indicadores para optimizar la gestión". Así, "en la actualidad se trabaja en la digitalización de la gestión y la actualización periódica de precios por plazas para resistir la inflación y los incrementos salariales".

Igualmente, se está trabajando en "la agilización de listas de espera y el refuerzo de la red pública, consciente de la evolución demográfica y las nuevas necesidades asistenciales en Córdoba, remarcando Sánchez que, "aunque queda camino por recorrer, el esfuerzo del Gobierno de Juanma Moreno por transformar el sistema de la dependencia y alejarlo del caos de la etapa socialista en la Junta va dando sus frutos, tal y como demuestran los datos".

De este modo, "a cierre del mes de agosto, Andalucía ha vuelto a batir récord en beneficiarios del sistema de dependencia, superando las 305.000 personas atendidas y las 459.000 prestaciones. Los tiempos de espera también van reduciéndose mes a mes, situándose en 565 días a cierre de agosto, frente a los más de tres años y medio de espera que se alcanzaron con el PSOE al frente de la Junta".

Junto a ello, Dolores Sánchez ha resaltado que "la Junta ha duplicado el presupuesto destinado a la dependencia, hasta superar los 2.300 millones de euros, una cifra que supone el doble de lo aportado por el Gobierno de España, a pesar de estar obligado por Ley a financiar el 50% de la dependencia con la comunidad autónoma".

En este sentido, Sánchez ha lamentado que "para el Ejecutivo de Pedro Sánchez "los dependientes cordobeses y andaluces son de segunda" ya que, "mientras infrafinancia el sistema de la dependencia andaluz, el más grande de España, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha firmado con el País Vasco el pago del 50% de la dependencia, mientras se lo niega a Andalucía".

"Este agravio permanente a Andalucía --ha continuado-- está respaldado por el PSOE andaluz, que antepone los intereses de Pedro Sánchez al de los andaluces, tal y como demostró en el Parlamento andaluz al votar en contra de exigir al Gobierno de España que acuerde con Andalucía el mismo convenio por el que ha acordado abonar al País Vasco el 50% de la dependencia".

Por último, la delegada territorial de Inclusión Social ha instado al PSOE a "apoyar las líneas de mejora ya activadas y a no caer en el alarmismo ni en la desinformación política". El objetivo común , ha finalizado Sánchez, debe ser "la defensa de los derechos de las personas mayores, la calidad asistencial y la responsabilidad institucional, sin generar incertidumbre infundada entre familias y usuarios".