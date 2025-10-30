Junta destaca "coordinación" con Gobierno ante el temporal y pide "rigor" y evitar "información equivocada" sobre alerta

Archivo - El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (Fotografía de Archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este jueves la "coordinación" e "información" constante con el Gobierno central ante el temporal de lluvia que se vivió ayer en varios puntos de Andalucía, especialmente fuerte en el litoral de la provincia de Huelva, y ha hecho un llamamiento al "rigor" y a evitar "información equivocada" sobre las alertas a la población.

Durante su comparecencia en comisión del Parlamento, Sanz ha mostrado su preocupación por algunas informaciones que ha visto elevando a "riesgo extremo rojo" la situación en algunas provincias donde no estaba decretada oficialmente. Ha recordado que ayer se decretó el "riesgo extremo" en la provincia de Huelva, en concreto, en el litoral, que provocó incluso la activación del Es-Alert con mensaje dirigido a la población.

En cambio, según ha añadido, la situación en la provincia de Sevilla fue de nivel naranja y, en la de Cádiz, de nivel amarillo.

"He visto algunas informaciones que elevaban el riesgo extremo rojo a otras provincias; tengo que desmentirlo y pido, por favor, rigor para que no demos información que esté equivocada en ese sentido porque se pueden producir alertas a la población más allá de lo que son las alertas oficiales", ha expresado Antonio Sanz.

Ha querido dejar claro que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el sistema de Protección Civil de Andalucía "son los únicos vehículos oficiales que deben de transmitir esas alertas".

Sobre la situación de temporal vivida ayer, ha destacado que, en todo momento, hubo "coordinación" e información con el Gobierno de España y ha felicitado a todos los operativos porque el trabajo que se hizo ayer fue una vez más "complejo, difícil e intenso".

Asimismo, el consejero ha advertido de que, por las informaciones de que se dispone en este momento, "en los próximos días" se prevé un "tren de borrascas", como el año pasado ya ocurrió, que "nos llevará a situaciones de riesgo elevado en las próximas semanas".

Sanz se ha referido al hecho de que en la mañana de este jueves se haya rebajado a fase de preemergencia el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía tras finalizar todos los avisos por lluvia, que durante este miércoles provocaron 1.499 incidencias en la comunidad.

Según el consejero, ayer se puso una vez más a prueba el "buen funcionamiento y la coordinación y la buena coordinación" de la nueva Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), que, en los presupuestos de la comunidad de 2026, contará con un presupuesto de 271,5 millones, lo que supone un incremento de casi un 5 por ciento respecto al presente ejercicio.