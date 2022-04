La Junta destaca los datos interanuales de la EPA y subraya que los parados bajen de la barrera de los 800.000

SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta, José Agustín González Romo, ha valorado este jueves los datos de paro y ocupación del primer trimestre de este año, recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA), poniendo el foco en la comparativa con el mismo periodo del año anterior y destacando que se baje de la barrera de los 800.000 parados en total en Andalucía.

González ha valorado en un audio remitido a medios la datos de la EPA, que reflejan que de enero a marzo el paro ha bajado en Andalucía en 45.900 personas, hasta situarse el total de desempleados en 775.900 personas, si bien en cuanto a creación de empleo Andalucía contabiliza 32.000 ocupados menos respecto al trimestre anterior, lo que situó el total de ocupados en 3.217.800 personas.

Se trata a su juicio de "un dato trimestral confuso" porque "está marcado por un fuerte descenso de activos de 77.900 personas, que explica que se produzca un descenso del paro, pero al mismo tiempo también se produce una perdida de ocupación". Así, ha destacado especialmente la comparativa con el primer trimestre de 2021, que indican que el paro bajó en Andalucía en 112.100 personas, lo que supone una bajada del 12,62%, mientras que el número de ocupados subió en 165.600 personas (5,42%).

Números que "reflejan quizá esa tendencia del mercado laboral andaluz, que sigue instalado en cifras muy positivas, con cifras de ocupación por encima de los 3,2 millones de ocupados y una tasa de paro que nos retrotrae a periodos de bonanza previos al anterior crisis causada por la burbuja inmobiliaria", ha comentado.

"Nos situamos en niveles de paro que no conocíamos desde antes de la anterior crisis de 2008, ya que nos tenemos que remontar 14 años atrás para encontrar una tasa de paro por debajo del 20% o niveles de desempleo por debajo de la barrera de los 800.000 desempleados", ha agregado González, quien también ha señalado que el "diferencial de paro con España está en mínimos históricos, estamos por debajo de los seis puntos, cuando siempre hemos sufrido una media de siete o mas puntos de distancia".

Con respecto a la comparativa con el trimestre anterior, el secretario general de Empleo ha subrayado que la caída del paro de casi 46.000 desempleados

convierte a Andalucía "en la comunidad autónoma en la que más desciende el desempleo en este periodo, en contraste con un aumento del paro que se ha producido a nivel nacional".

"No obstante, es cierto que no podemos ni debemos valorar este dato como muy favorable, ya que este acompañado de una pérdida de ocupación de 32.000 personas", ha indicado. Desde la Junta se ha apuntado que no encuentran una "explicación razonable en relación a esa evolución del empleo", que han sostenido "puede haberse producido por dificultades metodológicas de la propia Encuesta de Población Activa a la hora de reflejar la realidad laboral en esta etapa pospandemia". Una dificultad que, han remarcado, "no es nueva ya que la tuvimos en el primer trimestre del año pasado".