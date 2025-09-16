La Junta destaca "los importantes avances" en el nuevo Plan Director de la Mezquita-Catedral

Archivo - Interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba afectado por el incendio ocurrido en agosto de 2025 en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado este martes "los importantes avances" para la aprobación, a cargo del Cabildo, del Plan Director de la Mezquita-Catedral para el período 2025-2035. "Es una herramienta de planificación plurianual surgida del Plan Nacional de Catedrales que, a grandes rasgos, aborda el diagnóstico del monumento y contiene una programación de acciones en función de necesidades del patrimonio", ha afirmado.

En su comparecencia en la Comisión en el Parlamento, a petición propia y a propuesta de todos los grupos, la consejera ha indicado que el nuevo Plan Director de la Mezquita-Catedral será presentado "de manera inminente" a la Consejería para la emisión del informe vinculante previo a su aprobación por el Cabildo Catedralicio, al que corresponde como titular del bien. Dicho texto, revisado en primer borrador, debía recoger las observaciones, suprimir actuaciones ya ejecutadas e incluir una Evaluación de Impacto Patrimonial.

"Con este trabajo, que debe hacer un equipo de técnicos consultores independiente, se pretende evaluar, siguiendo directrices operativas de la Unesco, el impacto que pueden generar las actuaciones incluidas en el Plan Director", ha señalado Del Pozo, quien ha recordado que, para la evaluación, "el Cabildo contrató a un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla que, según las previsiones, lo tendrá concluido este mes".

Respecto al Plan de Gestión del Casco Histórico, que recae en el Ayuntamiento al ampliarse al conjunto urbano la protección del bien inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, Del Pozo ha comentado que "el Consistorio lo aprobó este lunes, tras ser informado favorablemente por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y la Dirección General de Patrimonio Histórico con observaciones relativas a la coordinación de los diferentes agentes que intervienen en el bien".

Como consecuencia, según ha expuesto la consejera, "el Ayuntamiento ha incorporado al Plan de Gestión un órgano de coordinación integrado por el Consistorio, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura y el Cabildo Catedral, por lo que, próximamente, será remitido al Ministerio para que éste a su vez lo eleve a la Unesco para su evaluación definitiva".

Asimismo, se ha referido al Plan de Autoprotección, indicando que es "una herramienta prevista por el Ministerio del Interior" y que, por tanto, "no está vinculado al ámbito sectorial del Patrimonio Histórico, sino al de Interior, Protección Civil y Emergencias". "Son planes que deben tramitarse ante la administración local porque son los ayuntamientos los principales responsables de la gestión de emergencias locales a través de los servicios de emergencia", ha recalcado.

En este punto, ha detallado que "la Mezquita-Catedral cuenta con un Plan de Autoprotección desde 2005, que se somete a actualización cada tres años, con una última versión fechada en 2023". "Es un trabajo que no se acaba nunca, pues siempre hay que pensar en mejoras, como la propuesta de instalar un sistema de extinción automática mediante nebulización, similar al que ya existe en la catedral de Notre-Dame de París", ha dicho.

REHABILITACIÓN DE LA ZONA DAÑADA POR EL INCENDIO

En otro orden de cosas, la consejera ha explicado que los equipos técnicos del Cabildo y de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta trabajan de manera coordinada para elaborar el Proyecto de Restauración de la zona dañada por el incendio ocurrido el día 8 de agosto en la Mezquita-Catedral. "Nos hemos comprometido, como hacemos siempre, a abordarlo con exquisito rigor, respetando al máximo los valores del monumento y con la mayor celeridad posible", ha afirmado.

"A la espera de que concluyan los trabajos de emergencia, ya en sus días finales, la restauración se hará en dos fases: uno, la reconstrucción de las cubiertas y, dos, la restauración del espacio interior de capillas afectadas, junto a sus bienes muebles", ha precisado, para agregar que "se contempla la recuperación de la Puerta de San Nicolás, integrándola en el espacio transitable del monumento", a la vez que ha recalcado "el esfuerzo coordinado de las administraciones: Ayuntamiento, Junta y Ministerio".

La titular de Cultura se ha referido al informe de la Policía sobre "el origen accidental" del incendio --el único foco se localizó en la batería de una barredora eléctrica desenchufada-- y ha hecho hincapié en que, "aunque el riesgo cero es imposible, sí es posible estar preparados para reaccionar ante un imprevisto de esta naturaleza". "Se ha trabajado, y se trabaja, con rapidez, coordinación, rigor y seriedad y los resultados así lo demuestran", ha defendido.

Y ha lamentado "la búsqueda de réditos políticos" y, en concreto, se ha referido al debate sobre la titularidad, recordando que "ya quedó cerrado de la mano de administraciones socialistas", de modo que "un informe del Ayuntamiento determinó que no tenía recorrido legal la pretensión de anular la inmatriculación, una conclusión similar a la recogida en un informe del Gobierno central, con la cordobesa Carmen Calvo como vicepresidenta".

"IMPREVISIBLE"

Por parte de los grupos, la parlamentaria andaluza del PP por Córdoba Verónica Martos ha declarado que "es un accidente que podría haber pasado en cualquier otro lugar dentro de la Mezquita o con cualquier otro aparato eléctrico". "Es algo imprevisible", ha remarcado, para apuntar que "era un riesgo mínimo que se conocía, que estaba contemplado y ha pasado una desgracia". En cualquier caso, ha valorado que "en base a la investigación, se seguirán tomando medidas".

Al hilo, ha afirmado que "las medidas conjuntas del Cabido y el Ayuntamiento se han hecho bien durante muchos años", y ha afeado que "grupos políticos quieran utilizar esto para resucitar un debate jurídico ya cerrado, con la titularidad".

"NEGLIGENCIA"

Por su parte, la parlamentaria del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha enfatizado que "la negligencia sobre lo ocurrido y el incendio no lo tapa ni la mayoría absoluta del PP, por mucho que se empeñe". Según ha expuesto, "la gravedad la marca la causa del incendio", que "no es un accidente", sino "una negligencia, porque no ha hecho bien su trabajo".

"Unos por acción, el Cabildo, y otros por omisión, la Junta de Andalucía, no han cumplido con su deber", ha apostillado, para señalar que "el plan de autoprotección tiene la función de prevenir, y no se puede prevenir algo que se tiene oculto, porque en ningún momento se ha dicho que aquello se hubiera utilizado como almacén trastero".

"ADVERTENCIA"

Mientras, la parlamentaria de Vox por Almería Montserrat Cervantes ha subrayado que "este episodio debe servir de advertencia, porque ningún monumento está exento de riesgo", y ha remarcado que "el incendio debe servir como recordatorio de lo que está en juego".

En su opinión, "no podemos esperar a que ocurra una tragedia para reaccionar", aconsejando que "la prevención no puede ser un recurso secundario", sino "la primera línea de defensa del patrimonio". Así, ha recomendado "planes de revisiones periódicas, equipos contra incendios, colaboración con bomberos, simulacros y un fondo económico estable", entre otros.

"EVITABLE"

Y la parlamentaria de Por Andalucía por Granada Alejandra Durán ha manifestado que "no es un accidente", sino "la demostración palpable de que la dejadez y falta de rigor han puesto en peligro uno de los monumentos más valiosos del mundo", que "no puede quedar impune". A su juicio, "era evitable", y ha criticado la "cadena de negligencia, irresponsabilidad institucional y ausencia de control por la Consejería y Cabildo".

"Si no ha habido males mayores, es por que el sistema de emergencia ha actuado rápido", ha dicho, para apuntar que "la explotación" por el Cabildo "no va acompasada con la seguridad que necesitaría la protección del monumento".